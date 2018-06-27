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Брюссель. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Компании Facebook и Google идут на ухищрения, чтобы получить согласие пользователей на обработку личной информации, несмотря на вступление в силу общего регламента ЕС о защите данных, сообщают западные СМИ со ссылкой на Норвежской совет по делам потребителей.

"Эти компании манипулируют нами, чтобы мы предоставили свои личные данные", - приводят СМИ слова представителя Совета Фина Мюрстада.

Вступивший в силу 25 мая общий регламент ЕС о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), регулирующий распространение и использование личных данных европейцев, требует от компаний получить четкое и добровольное согласие пользователей на обработку личной информации.

По словам Ф.Мирстада компании демонстрируют "отсутствие уважения к своим пользователям и обходят принцип, согласно которому потребители сами контролируют свои личные данные".

В марте 2018 года вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей. Предполагается, что компания могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети, 2,7 млн из которых были из Евросоюза.

1кю ар

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Интерфакс