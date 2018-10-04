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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 16:50 04.10.2018 - 16:50

Берлин. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Нормализация отношений между ЕС и Россией возможна и без решения вопроса о принадлежности Крыма, заявил в четверг "Интерфаксу" профессор политологии университета Инсбрука Герхард Манготт.

По его словам, ЕС не будет признавать вхождение Крыма в состав РФ, этот вопрос юридически расценивается как "противозаконная аннексия".

"Но нормализация отношений между ЕС и Россией возможна и без решения крымского вопроса. Я думаю, что обе стороны готовы вынести этот вопрос "за скобки", несколько отодвинуть, но основным условием нормализации отношений с точки зрения Евросоюза остается разрешение кризиса на востоке Украины", - сказал Г.Манготт.

По его словам, речь идет о полной реализации так называемого второго минского соглашения. "Она (ИФ - реализация), конечно, зависит не только от России, но и от Украины", - указал он.

В вопросе Крыма, убежден Г.Манготт, Евросоюз и Россия не смогут "прийти к единому мнению по существу".

"Евросоюз не будет отклоняться от правовых норм, это незаконная аннексия. Но решение вопроса Крыма не является условием для нормализации отношений с Россией. Она возможна и без решения "крымского вопроса"", - указал эксперт.

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