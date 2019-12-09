Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 8:04

*** До него Путин встретится с Меркель, затем с Макроном, а после саммита побеседует с Зеленским

(добавлена информация о пресс-конференции)

Париж. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - На переговоры лидеров "нормандской четверки" в Париже в понедельник отведено около трех часов, сообщил "Интерфаксу" источник из числа организаторов этого мероприятия.

"Предполагается, что переговоры продлятся примерно два часа 45 минут", - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоится после переговоров "четверки".

По словам источника, предполагается, что встреча будет непродолжительной.

Перед саммитом "нормандского формата" Путин сначала встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а потом - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Планируется, что "нормандская встреча" завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.

Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) впервые за более чем три года соберутся 9 декабря на саммит в "нормандском формате", где обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. Переговоры президентов России, Франции, Украины Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель пройдут в официальной резиденции французского лидера в Елисейском дворце.

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