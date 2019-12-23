Дубай. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Жертвами ракетного удара близ сирийской столицы стали три иностранных бойца, сообщают западные СМИ со ссылкой на близких к оппозиции очевидцев.
По их данным, погибшие - иностранцы, сражавшиеся на стороне Дамаска. Их национальность не уточняется, но, вероятно, речь идет об иранцах.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник сирийские системы ПВО перехватили несколько ракет в районе Дамаска. Сирийская сторона заявила, что речь идет о ракетах, выпущенных израильскими военными.
Израильские военные не делали заявлений о том, что именно они несут провели эту атаку.
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