Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 10:20

Дубай. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Жертвами ракетного удара близ сирийской столицы стали три иностранных бойца, сообщают западные СМИ со ссылкой на близких к оппозиции очевидцев.

По их данным, погибшие - иностранцы, сражавшиеся на стороне Дамаска. Их национальность не уточняется, но, вероятно, речь идет об иранцах.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник сирийские системы ПВО перехватили несколько ракет в районе Дамаска. Сирийская сторона заявила, что речь идет о ракетах, выпущенных израильскими военными.

Израильские военные не делали заявлений о том, что именно они несут провели эту атаку.

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