Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 11:55

Париж. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Министр экологии Франции Элизабет Борн в среду заявила, что ношение медицинских масок в общественном транспорте в стране останется обязательным до тех пор, пока не появится метода лечения или вакцины от коронавируса COVID-19.

"Я не сомневаюсь в том, что нужно оставить обязательное ношение масок в общественном транспорте, пока у нас не будет метода лечения или вакцины", - сказала Борн в эфире телеканала БФМ-ТВ.

Она добавила, что в общественном транспорте действуют "строгие правила", в том числе по соблюдению дистанции между пассажирами. При этом пользователи соцсетями регулярно публикуют фотографии, свидетельствующие о том, что в метро и поездах, как обычно в больших городах, в часы пик наблюдается давка и о соблюдении социальной дистанции речь идти в таких условиях не может.

С 11 мая во Франции введено обязательное ношение масок в общественном транспорте для всех пассажиров старше 11 лет. Нарушителям грозит штраф в 135 евро.

Во Франции за время пандемии зарегистрировали 182 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Около 28 тыс. человек скончалось, 65 тыс. выздоровели.

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