Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 21:44

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Санкции США против РФ пока что не смогли оказать желаемого эффекта, заявил в среду экс-помощник министра обороны США, директор аналитического центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

"Санкции (против России - ИФ) являются неэффективным политическим инструментом", - сказал он в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на слушаниях, посвященных воздействию американских санкций против ряда стран, включая РФ.

При этом Карпентер не только усомнился в эффективности ограничительных мер против РФ, но и назвал их "символическими".

"Для того, чтобы быть эффективными, санкции должны быть действенными. Однако, чтобы они были действенными, они должны бить по российской экономике в целом", - подчеркнул он.

"Мы (США - ИФ) вводим себя в заблуждение, думая, что мы сможем повлиять на то, какие решения принимает Кремль, если будем вводить санкции в отношении тех или иных членов российского правительства", - отметил Карпентер.

"На мой взгляд, чтобы оказать реальное воздействие (на Россию - ИФ), США должны рассмотреть возможность введения полностью блокирующих санкций - иными словами, полный запрет на все финансовые операции с определенными российскими банками. Введение подобных санкций должно проходить при условии координации с нашими европейскими партнерами", - сказал он.

При этом Карпентер подчеркнул, что США могут ввести как односторонние санкции против РФ, так и санкции совместно с европейскими странами.

"В конечном итоге, очень важно, чтобы санкции были включены в общую стратегию, которая включает в себя военные, дипломатические механизмы и иное общение (с РФ - ИФ)", - заявил Карпентер.

В то же время он указал на непоследовательность, по его мнению, политики европейских стран в отношении РФ. Так, согласно его утверждениям, с тех пор, как Россия "вторглась" на Украину, европейские партнеры США осуждали Москву, но при этом поддерживали хорошие дипломатические отношения с этой страной.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала строительство большого газопровода между Россией и Германией", - отметил он

Карпентер также напомнил о поездках президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию.

1тэ 1аю ар ав

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