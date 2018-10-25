Нью-Йорк находится в безопасности, заявляет глава местной полиции
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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Жителям и гостям Нью-Йорка в настоящее время ничего не угрожает, сообщил начальник нью-йоркской полиции Джеймс О'Нил в четверг, комментируя на брифинге ситуацию с рассылкой почтовых отправлений со взрывными устройствами.
"Нью-Йоркцы находятся в безопасности. Никаких угроз частным лицам, организациям или присутственным местам нет", - сказал он журналистам.
"Мы найдем и арестуем тех, кто несет ответственность за эти деяния. Мы не ошибемся", - заверил Дж.О'Нил.
При этом он призвал жителей и гостей Нью-Йорка с пониманием отнестись к повышенному присутствию полиции и правоохранителей на улицах города.
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Интерфакс