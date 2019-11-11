Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 0:09

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Ситуация в Боливии станет предметом обсуждения на чрезвычайной встрече постоянного совета Организации американских государств (ОАГ), которая состоится во вторник в Вашингтоне, говорится в сообщении, распространенном ОАГ.

В документе отмечается, что встреча созвана по инициативе Бразилии, Венесуэлы, Гватемалы, Доминиканской республики, Канады, Колумбии, Перу и США.

Боливия уже на протяжении нескольких недель живет в состоянии политического кризиса, который начался после 20 октября, когда в стране прошли президентские выборы, сопровождавшиеся подтвержденными фактами мошенничества.

Накануне на фоне осложнившейся ситуации в отставку с поста президента Боливии подал Эво Моралес Айма, а затем и все высшее руководство страны.

Ожидается, что в течение вторника парламент Боливии соберется на чрезвычайное заседание, в ходе которого прошение Эво Моралеса об отставке с поста президента страны будет оформлено юридически.

Ранее стало известно, что официальное письменное прошение Моралеса об отставке поступило в парламент Боливии.

После получения прошения второй заместитель председателя сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес, к которой после отставок высшего руководства страны перешла вся полнота власти, должна созвать чрезвычайную сессию, на которой будет дан правовой статус отставке президента.

Затем ее обязанностью станет объявление внеочередных президентских и парламентских выборов.

1ар аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!