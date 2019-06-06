Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 10:45

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Власти ОАЭ обратились к правящим в Судане военным и оппозиции с призывом вновь вступить в диалог после того, как ранее на этой неделе суданские службы безопасности разогнали протестующих в центре Хартума, сообщает агентство WAM.

"ОАЭ подчеркивают важность возобновления переговоров между различными силами в Судане, чтобы реализовать чаяния братского народа Судана", - цитирует агентство выдержки из заявления МИД ОАЭ.

Накануне с аналогичным призывом выступили власти Саудовской Аравии.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

В понедельник утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Согласно заявлениям оппозиции, с понедельника в результате беспорядков погибли более ста человек. Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан в среду заявил о готовности к проведению диалога с демонстрантами без ограничений. Однако оппозиция эти предложения отвергла, напомнив о гибели демонстрантов.

Западные СМИ отмечают, что в то время как страны Запада и Африки поддерживают протестующих, Саудовская Аравия и ее союзники, включая ОАЭ, оказывают помощь суданским военным.

1аю ар

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