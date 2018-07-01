Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Дубай. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Отряды армии Объединенных Арабских Эмиратов приостановили наступление на йеменский порт Ходейда, находящийся под контролем повстанцев-хуситов, чтобы поддержать усилия ООН по политическому урегулированию ситуации.

"Мы приветствуем усилия специального посланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса по обеспечению выхода хуситов из Ходейды без каких-либо условий. Мы объявляем паузу в нашей кампании, чтобы предоставить достаточно времени для того, чтобы эти попытки могли быть реализованы. Надеемся, что эти усилия увенчаются успехом", - написал в своем "Твиттере" государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш.

М.Гриффитс в настоящее время ведет переговоры с противоборствующими сторонами для предотвращения всесторонней атаки руководимой Саудовской Аравией коалиции по позициям хуситов в портовом городе, который является основным пунктом получения гуманитарной помощи йеменцам, почти 8,5 млн которых находятся на грани голодной смерти.

Гк пч

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс