Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 7:54

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - МИД Объединенных Арабских Эмиратов объявил о принятом решении относительно присоединения страны к создаваемой США международной коалиции по охране нефтяных перевозок в Персидском заливе и Ормузском проливе, сообщило государственное информагентство ОАЭ WAM.

В заявлении МИД отмечается, что основанием для решения стало стремление к "обеспечению глобальной энергетической безопасности и непрерывного поступление энергоресурсов в мировую экономику".

Накануне к коалиции, в которую уже вошли Австралия, Бахрейн и Великобритания, присоединилась Саудовская Аравия.

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