Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 18:37

Дубай. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Авиаперевозчики Emirates и Etihad Airways возобновили ограниченное число пассажирских рейсов для иностранцев, которые желают покинуть ОАЭ, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные компании.

Компания Emirates, являющаяся крупнейшим авиаперевозчиком на Ближнем Востоке, выполнила рейсы в Лондон и во Франкфурт-на-Майне. В Emirates заявили, что планируют выполнять рейсы, помимо этих городов, в Париж, Брюссель и Цюрих. На прошлой неделе представители компании сообщили, что собираются выполнять дезинфекцию салонов самолетов после каждого рейса.

Компания Etihad выполнила рейс в Сеул, и до 21 апреля собирается выполнить еще семь рейсов в Сеул, пять в Сингапур, шесть в Манилу и два в Джакарту.

В ОАЭ выявлено свыше 2 тыс. заражений коронавирусом, 11 человек скончались.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!