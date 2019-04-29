Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 11:15

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший президент США Барак Обама выступал против того, чтобы его бывший вице-президент Джо Байден выдвигал свою кандидатуру для участия в президентской кампании 2016 года, пишет газета The New York Times.

Согласно данным издания, Б.Обама "оказывал мягкое давление" в течение нескольких недель в 2015 году на Дж.Байдена с тем, чтобы тот отказался от своих намерений участвовать в выборах.

"Президент не очень поддерживал (кандидатуру Дж.Байдена для участия в выборах 2026 года - ИФ)", - цитирует газета Дж.Байдена.

По информации газеты, на тот момент Б.Обама считал, что у бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая также представляла Демократическую партию, было больше шансов на победу, чем у Дж.Байдена.

Помимо этого, Б.Обама сомневался в том, способен ли его вице-президент выдержать психологическую нагрузку во время президентской гонки. Это вызвано тем, что у Дж.Байдена в 2015 году в возрасте 46 лет скончался сын.

Издание напоминает, что Дж.Байден рассматривался в качестве возможного кандидата от демократов на выборах в 2016 году, но осенью 2015 года он объявил, что отказывается от выдвижения своей кандидатуры.

Газета публикует эти сведения на фоне того, что Б.Обама пока не стал выражать поддержку участию Дж.Байдена на президентских выборах 2020 года.

Ранее в апреле 2019 года Дж.Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в предвыборной кампании 2020 года. Однако Б.Обама пока так и не выступил открыто в поддержку этого решения. При этом, комментируя решение экс-вице-президента, бывший президент США выразил признательность за совместную работу с Дж.Байденом.

Позже бывший вице-президент США пояснил, что сам попросил Б.Обаму не поддерживать его. "Кто бы ни победил, он должен сделать это самостоятельно, без посторонней помощи",- сказал Дж.Байден.

Дж.Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы. Во время президентства Б.Обамы Дж.Байден дважды занимал пост вице-президента: в общей сложности, он занимал эту должность с 2009 по 2017 годы.

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