Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 16:41

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший президент США Барак Обама в четверг выразил признательность своему вице-президенту Джо Байдену за годы совместной работы, но не стал пока прямо поддерживать его решение баллотироваться на посты главы государства на выборах 2020 года, сообщает издание The Hill.

"Б.Обама давно говорит, что выбор Джо Байдена на пост вице-президента был одним их его лучших решений", - приводит газета выдержки из заявления представителя экс-главы государства Кэти Хилл.

"Он (Б.Обама - ИФ) полагался на знания, аналитический склад ума и проницательность своего вице-президента во время двух своих предвыборных кампаний и всего времени пребывания у валсти. У них были дружеские отношения в течение последних 10 лет, и они остаются близкими и сегодня", - отмечается в нем.

Ранее в четверг Дж. Байден объявил о намерении баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года.

"Мы боремся за душу нашего народа. Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет (руководства) Белого дома, он фундаментально и навсегда изменит характер народа ", - сказал он.

Дж.Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы.

Во время президентства Б.Обамы Дж.Байден дважды занимал пост вице-президента: в общей сложности, он занимал эту должность с 2009 по 2017 годы.

76-летний бывший законодатель от штата Делавэр считается одним из столпов истеблишмента Демократической партии. Тем не менее, на внутрипартийных выборах ему предстоит побороться как минимум с 20 демократами, продемонстрировавшими президентские амбиции на выборах 2020 года.

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