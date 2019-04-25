Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 18:07

(расширенная версия сообщения от 17:41, добавлена информация о других кандидатах)

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший президент США Барак Обама в четверг выразил признательность своему вице-президенту Джо Байдену за годы совместной работы, но не стал пока прямо поддерживать его решение баллотироваться на посты главы государства на выборах 2020 года, сообщает издание The Hill.

"Б.Обама давно говорит, что выбор Джо Байдена на пост вице-президента был одним из его лучших решений", - приводит газета выдержки из заявления представителя экс-главы государства Кэти Хилл.

"Он (Б.Обама - ИФ) полагался на знания, аналитический склад ума и проницательность своего вице-президента во время двух своих предвыборных кампаний и всего времени пребывания у валсти. У них были дружеские отношения в течение последних 10 лет, и они остаются близкими и сегодня", - отмечается в нем.

Ранее в четверг Дж. Байден объявил о намерении баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года.

"Мы боремся за душу нашего народа. Если мы дадим Дональду Трампу восемь лет (руководства) Белого дома, он фундаментально и навсегда изменит характер народа ", - сказал он.

Дж.Байден является членом Демократической партии и намерен воспользоваться опытом, полученным в период работы в администрации президента США Барака Обамы.

Во время президентства Б.Обамы Дж.Байден дважды занимал пост вице-президента: в общей сложности, он занимал эту должность с 2009 по 2017 годы.

76-летний бывший законодатель от штата Делавэр считается одним из столпов истеблишмента Демократической партии. Тем не менее, на внутрипартийных выборах ему предстоит побороться как минимум с 20 демократами, уже заявившими о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.

Среди наиболее именитых демократов, помимо Дж.Байдена - сенаторы Кори Брукер и Берни Сандерс, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, член палаты представителей Джон Делейни. Демократическую партию в президентской гонке представит также ряд женщин, в частности, сенатор Камала Харрис и конгрессвумен Элизабет Уоррен из Массачусетса.

Члены Республиканской партии США менее активно объявляют о своем участии в выборах. Так, всего двое республиканцев пока готовы принять участие в борьбе за пост главы Белого дома. Нынешний американский лидер Дональд Трамп, представляющий республиканцев, ранее заявил о намерении переизбираться. Конкуренцию ему пока готов составить только бывший губернатор штата Массачусетс Билл Вельд, шансы которого считаются низкими.

В соответствии с американским законодательством, каждая партия должна будет выдвинуть единого кандидата, которого определят по результатам праймериз.

Ожидается, что демократы проведут первые дебаты уже в июне и июле этого года. Информации о том, когда представители Республиканской партии начнут дебаты, пока нет.

Традиционно перед выборами в США проходят праймериз и кокусы, в ходе которых определяются наиболее популярные претенденты на звание единого кандидата от партии.

Согласно данным американских СМИ, первые праймериз у партий намечены на февраль-март 2020 года. Съезд Демократической партии, который должен будет окончательно определить единого кандидата на пост президента и вице-президента США, запланирован на 13-16 июля 2020 года. Съезд Республиканской партии, как ожидается, состоится 24-27 августа.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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