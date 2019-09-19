Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - СБ ООН в четверг заблокировал оба проекта резолюций по ситуации в Идлибе.
Первоначально не был принят проект, предложенный Германией, Бельгией и Кувейтом. Против него проголосовали два постоянных члена СБ ООН - РФ и КНР.
"Проект резолюции не принимается, потому что против него проголосовали два постоянных члена Совета Безопасности", - заявил председательствующий на заседании постпред России при ООН Василий Небензя.
При этом резолюцию поддержали 12 стран, включая США, а еще один участник заседания воздержался от голосования.
Затем участники заседания проголосовали против проекта России и Китая.
Российско-китайский проект поддержали представители двух стран, "против" высказались представители девяти стран, четверо воздержались.
"Резолюция не принята, поскольку не было подано требуемого числа голосов", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
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