Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 18:47

Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - СБ ООН в четверг заблокировал оба проекта резолюций по ситуации в Идлибе.

Первоначально не был принят проект, предложенный Германией, Бельгией и Кувейтом. Против него проголосовали два постоянных члена СБ ООН - РФ и КНР.

"Проект резолюции не принимается, потому что против него проголосовали два постоянных члена Совета Безопасности", - заявил председательствующий на заседании постпред России при ООН Василий Небензя.

При этом резолюцию поддержали 12 стран, включая США, а еще один участник заседания воздержался от голосования.

Затем участники заседания проголосовали против проекта России и Китая.

Российско-китайский проект поддержали представители двух стран, "против" высказались представители девяти стран, четверо воздержались.

"Резолюция не принята, поскольку не было подано требуемого числа голосов", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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