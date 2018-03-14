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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 23:30 14.03.2018 - 23:30

Нью-Йорк (ООН). 15 марта. ИНТЕРФАКС - России не выгоден инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу, однако для некоторых стран это "чрезвычайно выгодно и своевременно", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Как вы думаете, выгоден этот инцидент России накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу? Зато я знаю сразу несколько стран, но, в соответствии с принципом презумпции невиновности, не буду называть их по имени, для которых этот инцидент и обвинения России чрезвычайно выгодны и своевременны", - заявил В.Небензя, выступая в СБ ООН.

"Как вы думаете, какой мотив, на который ссылается премьер-министр Великобритании, у России для устранения Сергея Скрипаля, который после расследования дела, осуждения, отбытия срока, помилования и выдачи британским властям не представлял никакой угрозы для нашей страны?" - продолжил постпред РФ.

По его словам, С.Скрипаль "прекрасно подходит на роль жертвы, которой можно оправдать любую немыслимую ложь, грязь и черный пиар в отношении России".

"Мы неоднократно предупреждали, что что-нибудь в этом роде, какая-то провокация накануне известных событий может случиться. Сегодня мы свидетели того, что власти Соединенного Королевства ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами", - отметил российский дипломат.

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