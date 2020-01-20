Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 19:14

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Оскорблением конституции США назвали статьи обвинения в отношении американского президента Дональда Трампа его юридические советники, подготовившие меморандум к слушаниям в сенате.

"Статьи импичмента, находящиеся теперь в сенате, являют собой оскорбление конституции и наших демократических ценностей. Сами статьи и процесс, из-за которого они оказались здесь (в сенате) - это вопиющий политический акт демократов из палаты представителей, который необходимо отвергнуть", - говорится в документе.

"Любой, кто имеет уважение к суверенной воле американского народа, содрогнулся бы от чудовищности голосования по импичменту президента, избранного надлежащим образом", - отмечается в меморандуме.

"Процесс нарушил все прецеденты и принципы справедливости, которым соответствовали расследования по импичментам на протяжении более 150 лет. Тем не менее, все, что удалось демократам палаты представителей доказать, - это то, что президент не сделал абсолютно ничего неправильного", - утверждают советники Трампа.

Ожидается, что сенаторы во вторник должны обсудить и проголосовать за резолюцию, устанавливающую правила судебного разбирательства по обвинениям, выдвинутым в отношении Трампа в палате представителей.

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