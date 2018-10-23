Обвинения против компании бизнесмена Пригожина не связаны с предполагаемым вмешательством в выборы - спецпрокурор США Мюллер
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Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что обвинения в отношении "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина не связаны с расследованием о вмешательстве в американские выборы, передает во вторник агентство "Блумберг".
Р.Мюллер разъяснил федеральному американскому судье, что текущие обвинения, выдвинутые против компании, не относятся к другому процессу - о расследовании вмешательства в выборы США.
Представитель спецпрокурора США уточнил, что американская прокуратура намерена доказать то, что "Конкорд менеджмент и консалтинг" и другие соучастники не зарегистрировались соответствующим образом как иностранные агенты в США.
"Правительство США на намерено доказывать, что они нарушили выборное законодательство США и нормы законов, регулирующих финансирование во время выборов", - приводит агентство слова представителя.
В феврале этого года министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.
В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Е.Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".
1тэ ар бс
Интерфакс