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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 17:40 23.10.2018 - 17:40

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что обвинения в отношении "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина не связаны с расследованием о вмешательстве в американские выборы, передает во вторник агентство "Блумберг".

Р.Мюллер разъяснил федеральному американскому судье, что текущие обвинения, выдвинутые против компании, не относятся к другому процессу - о расследовании вмешательства в выборы США.

Представитель спецпрокурора США уточнил, что американская прокуратура намерена доказать то, что "Конкорд менеджмент и консалтинг" и другие соучастники не зарегистрировались соответствующим образом как иностранные агенты в США.

"Правительство США на намерено доказывать, что они нарушили выборное законодательство США и нормы законов, регулирующих финансирование во время выборов", - приводит агентство слова представителя.

В феврале этого года министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Е.Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

1тэ ар бс

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