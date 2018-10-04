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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 17:45 04.10.2018 - 17:45

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Россияне, которых в США обвиняют в хакерских атаках, рассчитывали, что из Гааги отправятся в Шпиц, где их мишенью должна была стать химлаборатория, в которой проводился анализ проб, взятых после отравления в британском Солсбери, сообщил в четверг американский минюст.

"В апреле 2018 года четверо из обвиняемых - А.Моренец, Е.Серебряков, О.Сотников и А.Минин, используя дипломатические паспорта, приехали в Гаагу для осуществления операции, нацеленной на компьютерные системы ОЗХО посредством использования Wi-Fi соединений", - говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным Минюста США, затем эти четыре человека планировали отправиться в Швейцарию, где их целью должны была стать Швейцарская химическая лаборатория в Шпице, в которой проводились анализы проб, связанных с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Однако, как отмечается, их планы были "нарушены" голландской контрразведкой в то время, когда они находились Нидерландах. В результате, согласно версии Минюст США, А.Моренец и Е.Серебряков оставили часть "компрометирующего" оборудования, которое было помещено в багажник автомобиля, припаркованного рядом со зданием ОЗХО.

"Данные, полученные в результате анализа части этого оборудования, подтвердили, что его использовали во многих местах в разных странах мира", - указывается в сообщении.

В пресс-релизе говорится, что деятельность обвиняемых была нацелена на "компании, расположенные в Восточном округе Пенсильвании и за пределами, которые представляли интерес для российского правительства". Среди них - американская электротехническая компания Westinghouse Electric Company, сотрудничавшая, в частности, с Украиной.

Ранее в четверг минюст США предъявил обвинения семи сотрудникам ГРУ.

"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим, в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников", - заявил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

Согласно информации Минюста США, "все люди, которых обвиняют в совершении кибератак, являются гражданами России: 41-летний Алексей Моренец, 37-летний Евгений Серебряков, 32-летний Иван Ермаков, 30-летний Артем Малышев, 27-летний Дмитрий Бадин, которые были закреплены за подразделением 26165, а также другие сотрудники ГРУ - 46-летний Олег Сотников, 46-летний Алексей Минин".

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