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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 16:18 04.10.2018 - 16:18

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники ГРУ, которым Минюст США предъявил обвинения за кибератаки в четверг, собирали в Европе, США, Канаде данные о спорте, ОЗХО, об американской компании, управляющей АЭС, заявил в четверг в ходе пресс-конференции помощник генерального прокурора Отдела национальной безопасности Джон Демерс.

По его словам, сотрудники ГРУ "собирали данные о физических лицах и организациях в Соединенных Штатах, Канаде, Европе". Дж.Демерс отметил, что целью атак были "данные о здоровье спортсменов из антидопинговых агентств и спортивных федераций в разных странах".

"Другими целями этого сговора были химические лаборатории Гааги и компания, управляющая АЭС, здесь, в Америке", - добавил он.

По его словам, трем из семи россиян уже ранее предъявлялись обвинения в кибератаках.

Согласно информации Минюста США, "все люди, которых обвиняют в совершении кибератак, являются гражданами России: 41-летний Алексей Моренец, 37-летний Евгений Серебряков, 32-летний Иван Ермаков, 30-летний Артем Малышев, 27-летний Дмитрий Бадин, которые были закреплены за подразделением 26165, а также другие сотрудники ГРУ - 46-летний Олег Сотников, 46-летний Алексей Минин".

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