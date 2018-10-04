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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 17:14 04.10.2018 - 17:14

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Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники ГРУ, которым Минюст США предъявил обвинения за кибератаки в четверг, собирали в Европе, США, Канаде данные о спорте, ОЗХО, об американской компании, управляющей АЭС, заявил в четверг в ходе пресс-конференции помощник генерального прокурора Отдела национальной безопасности Джон Демерс.

По его словам, сотрудники ГРУ "собирали данные о физических лицах и организациях в Соединенных Штатах, Канаде, Европе".

"Сегодня мы выдвигаем обвинения в адрес некоторых сотрудников российской разведки, взятых в Гааге, а также их коллегам в Москве, в сговоре с целью взлома ряда организаций и (данных - ИФ) физических лиц в Соединенных Штатах, Канаде и Европе, чтобы получить информацию или доступ к тому, что потом использовалось в пользу российского правительства", - сказал он.

Дж.Демерс отметил, что целью атак были "личные данные о здоровье спортсменов и других лиц, содержавшиеся в документах антидопинговых агентств и спортивных федераций в разных странах с целью распространения этой украденной информации в выборочном и иногда вводящим в заблуждение порядке".

"Все это было сделано, чтобы подорвать действия этих организаций, направленные на утверждение честности Олимпийских и других игр", - подчеркнул представитель американского Минюста.

"Другими целями этого сговора были химические лаборатории Гааги и компания, управляющая АЭС, здесь, в Америке", - добавил он.

По его словам, трем из семи россиян уже ранее предъявлялись обвинения в кибератаках. Речь идет об обвинениях в рамках закона CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций") в адрес Ивана Ермакова, Дмитрия Бадина и Артема Малышева, которых Вашингтон внес в санкционный список 20 сентября 2018. Тогда госдепартамент США сообщал, что эти люди связаны с российскими разведслужбами и действовали в интересах российского правительства.

Согласно информации Минюста США, "все люди, которых обвиняют в совершении кибератак, являются гражданами России: 41-летний Алексей Моренец, 37-летний Евгений Серебряков, 32-летний Иван Ермаков, 30-летний Артем Малышев, 27-летний Дмитрий Бадин, которые были закреплены за подразделением 26165, а также другие сотрудники ГРУ - 46-летний Олег Сотников, 46-летний Алексей Минин".

Согласно версии обвинения, И.Ермаков, А.Малышев и Д.Бадин вместе с сообщниками, чьи личности пока не установлены, зачастую используя вымышленные имена, через прокси-серверы искали жертв, рассылали фишинговые электронные письма, а также создавали, применяли и отслеживали вредоносные программы.

Кроме того, по данным Минюста США, иногда им не удавалось осуществлять кибератаки удаленно, тогда команды сотрудников ГРУ с необходимым оборудованием отправлялись к физическому местонахождению своих целей. Находясь в непосредственной близости от объекта атаки, сотрудники спецслужб при помощи специального оборудования и сообщников, работавших удаленно из России, взламывали компьютерные сети через соединения Wi-Fi.

"После успешных хакерских операций группы передавали доступ сообщникам в России для дальнейшего использования", - сообщает Минюст США.

В Минюсте США полагают, что начиная с 2015 года, после того как начался "ряд резонансных независимых расследований", в результате которых Россию обвинили в обходе системы антидопингового контроля в спорте, лица, против которых Минюст выдвинул обвинения, начали проводить кибератаки на системы, используемые антидопинговыми организациями и связанными с ними должностными лицами. Американская сторона утверждает, что в результате обвиняемым удалось украсть личные данные ряда спортсменов, в том числе их медицинские данные.

Затем, утверждает Минюст, обвиняемые через соцсети и другими способами публиковали украденную информацию, "во многих случаях таким образом, что она неточно отражала изначальные данные". Публикации проводились от лица хакерской группировки Fancy Bears.

"Каждому ответчику предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в заговоре с целью мошенничества посредством использования компьютеров и по одному пункту обвинения в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств общения и отмывания денежных средства", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что максимально предусмотренное наказание за первое преступление составляет тюремное заключение сроком на пять лет, за второе - 20 лет.

Помимо этого, в отношении А.Моренца, Е.Серебрякова, И.Ермакова, А.Малышева и Д.Бадина выдвинуты обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Кроме того, трое из них - И.Ермаков, А.Малышев и Д.Бадин - обвиняются со стороны федеральных властей округа Колумбия в заговоре с целью получения доступа к компьютерам американских физических и юридических лиц, связанных с президентскими выборами в 2016 году.

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