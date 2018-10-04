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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 16:03 04.10.2018 - 16:03

*** Фамилия одного из обвиняемых - Ермаков, данных об остальных пока нет

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники ГРУ, которым Минюст США предъявил обвинения за кибератаки в четверг, собирали в Европе, США, Канаде данные о спорте, ОЗХО, об американской компании, управляющей АЭС, заявил в четверг в ходе пресс-конференции помощник генерального прокурора Отдела национальной безопасности Джон Демерс.

По его словам, сотрудники ГРУ "собирали данные о физических лицах и организациях в Соединенных Штатах, Канаде, Европе". Дж.Демерс отметил, что целью атак были "данные о здоровье спортсменов из антидопинговых агентств и спортивных федераций в разных странах".

"Другими целями этого сговора были химические лаборатории Гааги и компания, управляющая АЭС, здесь, в Америке", - добавил он.

По его словам, трем из семи россиян, уже ранее предъявлялись обвинения.

Имена всех россиян, которым предъявили обвинения, не называются. Один из участников брифинга упомянул только одну фамилию - Ермаков.

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