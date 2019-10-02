Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 14:05

Нью-Йорк. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Бывший конгрессмен США от штата Нью-Йорк Кристофер Коллинз, которого обвинили в инсайдерской торговле, признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и предоставлении ложных показаний ФБР, пишет The Wall Street Journal.

Во время заседания в федеральном суде Манхэттена во вторник, Коллинз сказал, что 22 июня 2017 года глава австралийской биотехнологической компании Innate Immunotherapeutics Ltd. сообщил ему о провале испытаний одного из лекарственных препаратов.

"Я был потрясен этой новостью", - сказал Коллинз, который состоял в совете директоров компании. Он объяснил, что, будучи в эмоциональном состоянии, он немедленно позвонил своему сыну, Кэмерону Коллинзу, и рассказал ему о ситуации.

"Я понял, что не должен был раскрывать определенную конфиденциальную информацию", - сказал он, признавшись, что солгал агентам ФБР, которые расспрашивали его об этом звонке.

По данным прокуратуры, в результате получения этой информации Кэмерон Коллинз и другие предполагаемые участники заговора смогли избежать потерь на сумму свыше $768 тыс., когда акции Innate упали, после того как результаты испытаний появились в открытом доступе.

Бывший конгрессмен сказал, что сожалеет о своих действиях, и извинился перед женой, сыном и акционерами.

В понедельник Коллинз в связи с обвинениями направил уведомление в Конгресс США о сложении с себя полномочий.

Его сын Кэмерон и тесть сына Стивен Зарски, которым также предъявлены обвинения по этому делу, должны предстать перед судом в четверг и, как ожидается, признают свою вину.

ва вч

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