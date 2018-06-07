Обвиняемого в совершении теракта в Стокгольме гражданина Узбекистана приговорили к пожизненному сроку
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Берлин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Суд приговорил гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, обвиняемого в совершении теракта в Стокгольме в 2017 году к пожизненному заключению, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
Р.Акилов - единственный фигурант дела о преднамеренном наезде на пешеходов в Стокгольме. Во время допросов он признал свою вину.
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Интерфакс