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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 13:12 07.06.2018 - 13:12

Берлин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Суд приговорил гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, обвиняемого в совершении теракта в Стокгольме в 2017 году к пожизненному заключению, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Р.Акилов - единственный фигурант дела о преднамеренном наезде на пешеходов в Стокгольме. Во время допросов он признал свою вину.

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