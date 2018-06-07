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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 13:26 07.06.2018 - 13:26

Берлин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Суд приговорил гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, обвиняемого в совершении теракта в Стокгольме в 2017 году к пожизненному заключению, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Р.Акилов - единственный фигурант дела о преднамеренном наезде на пешеходов в Стокгольме. Во время допросов он признал свою вину.

Шведское радио сообщает, что окружной суд Стокгольма признал Р.Акилова виновным в "террористическом преступлении путем убийства пяти человек".

Стражи порядка задержали Р.Акилова 7 апреля 2017 года спустя несколько часов после того, как он на угнанном грузовом автомобиле совершил наезд на пешеходов. В результате атаки пять человек погибли, еще 14 получили ранения.

Как сообщает Би-би-си, Р.Акилов прибыл в Швецию из Узбекистана в 2014 году и пытался получить вид на жительство. Однако в декабре 2016 года ему объявили, что он должен покинуть Швецию в течение четырех недель. За несколько месяцев до теракта его имя поместили в список разыскиваемых лиц.

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