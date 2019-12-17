Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 15:50

Париж. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Дядя президента Сирии - Рифат Асад, в отношении которого во Франции идет судебное разбирательство, отправлен в больницу, сообщают во вторник французские СМИ со ссылкой на его сына.

По словам сына Рифата Асада, его отец находится в отделении интенсивной терапии больницы Нейи-сюр-Сен, расположенной к западу от Парижа.

Французские власти вменяют в вину Рифату Асаду приобретение на сирийские государственные средства во Франции недвижимости стоимостью в не менее 90 млн евро.

По некоторым данным, у него в собственности находятся два парижских таунхауса (один из них - площадью 3 тыс. кв. метров), конный завод, замок и ряд офисных помещений в Лионе. Прокуратура считает, что наибольшая часть этой недвижимости была приобретена через офшорные компании в Панаме, Кюрасао, Лихтенштейне и Люксембурге.

Испанский прокурор, в стране которого также ведут похожее расследование, ранее заявлял, что Рифату Асаду и его семье принадлежат более чем 500 объектов недвижимости в Испании. Высший суд Испании стремится привлечь к ответственности Асада и еще 13 человек из его окружения по обвинениям в отмывании денег. Испанское правосудие считает, что они действовали "согласованным образом", чтобы скрыть приобретение имущества.

В период с 2009 по 2011 год Рифат Асад жил в таунхаусе стоимостью 10 млн фунтов стерлингов возле Парк-лейн в Мэйфэр в Лондоне.

Следствие против дяди Асада началось в 2014 году после того, как на него подали жалобы несколько антикоррупционных организаций.

Рифат Асад - брат и один из ближайших соратников бывшего президента Сирии Хафеза Асада. В 1983 году он предпринял неудачную попытку государственного переворота, за что был выслан из Сирии и фактически отстранен от политической жизни.

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