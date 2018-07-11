Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 10:27 11.07.2018 - 10:27

Берлин. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Обвиняемую по громкому делу о пособничестве неонацистам в Германии, 43-летнюю Беате Чепе Высший земельный суд Мюнхена в среду приговорил к пожизненному заключению, сообщил журналистам пресс-секретарь суда Флориан Гливитский.

"Суд установил особую тяжесть вины обвиняемой", - сказал Ф.Гливитский, его заявление в прямом эфире транслировал телеканал "н-ТВ". Чтение приговора в настоящее время продолжается.

Б.Чепе - главная обвиняемая по делу группировки неонацистов (Национал-социалистическое подполье, NSU), суд идет более пяти лет. На прошлой неделе она заявила, что после стольких лет в тюрьме ей тяжело говорить, и она не может сконцентрироваться, но напомнила, что сама пришла с повинной и раскаивается во всем. Тем не менее, Б.Чепе настаивает, что не участвовала в убийствах и ничего не знает о выборе жертв, по ее словам, она не хотела этих убийств и давно не придерживается неонацистских взглядов. По ее словам, она "до сих пор потрясена всем случившимся и это тяготит ее до сих пор".

В группировке NSU помимо Б.Чепе состояли Уве Мундлоз и Уве Бёнхардт. Почти 14 лет эти трое жили вместе, скрываясь. У.Мундлоз и У.Бёрнхард покончили с собой еще в 2011 году при попытке задержания, после этого Б.Чепе подожгла общую квартиру в городе Цвикау. Мужчин обвиняют в убийстве десяти человек и двух взрывах. Кроме того У.Мундлоз и У.Бёрнхард застрелили женщину-сотрудницу полиции Мишель Кизеветтер, которой было 22 года. Практически во всех случаях убийства были совершены на почве ненависти к иностранцам.

Суд признал Б.Чепе соучастницей во всех преступлениях. Помимо нее на скамье подсудимых было еще несколько человек, в частности, Ральф Воллебен, его суд тоже признал соучастником за поставку группировке оружия. Р.Воллебена приговорили к 10 годам тюрьмы. Обвиняемого Андре Эмингера приговорили к двум с половиной годам тюрьмы, обвиняемого Хольгера Герлаха - к трем годам тюрьмы, обвиняемого Карстена С. к трем годам тюрьмы в колонии для несовершеннолетних.

1тф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line