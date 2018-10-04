Обвиняемые в США в хакерстве семь сотрудников ГРУ должны быть арестованы, их место в тюрьме - минюст США
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Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Все семь сотрудников ГРУ, которые обвиняются в США в хакерских атаках, должны быть арестованы, заявил в четверг американский прокурор восточного округа Пенсильвании Скотт Брэди.
"Наша цель в этом случае такая же, как и во всех других случаях, когда мы предъявляем обвинения. Мы добиваемся ареста тех, кто нарушил закон", - сказал он в четверг журналистам на брифинге.
"Мы хотим, чтобы они предстали перед судом. И мы хотим посадить их в тюрьму", - отметил С.Брэди.
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Интерфакс