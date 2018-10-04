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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 16:11 04.10.2018 - 16:11

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Все семь сотрудников ГРУ, которые обвиняются в США в хакерских атаках, должны быть арестованы, заявил в четверг американский прокурор восточного округа Пенсильвании Скотт Брэди.

"Наша цель в этом случае такая же, как и во всех других случаях, когда мы предъявляем обвинения. Мы добиваемся ареста тех, кто нарушил закон", - сказал он в четверг журналистам на брифинге.

"Мы хотим, чтобы они предстали перед судом. И мы хотим посадить их в тюрьму", - отметил С.Брэди.

Он добавил, что "эти ответчики должны быть привлечены к ответственности за их преступления, этого требует правосудие".

Ранее в четверг минюст США предъявил обвинения семи сотрудникам ГРУ.

"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим, в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников", - заявил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

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