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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 19:16 28.06.2018 - 19:16

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Две женщины, обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, вероятно, проходили инструктаж в КНДР, сообщает в четверг британская газета "Гардиан".

"Для этого (попытки убийства - ИФ) нужно проходить инструктаж - в этом случае не может быть права на ошибку", - приводит издание слова малазийского прокурора Шахаруддина Ван Ладина.

По словам прокурора, выступавшего перед журналистами в суде малазийского города Шах-Алам, женщины должны были знать, как эффективно использовать жидкость, содержащую высокотоксичное вещество VX.

Помимо этого, обвиняемые, вероятно, знали, что им необходимо смыть с себя вещество в течение 15 минут, чтобы избежать заражения, отметил прокурор.

"Если это было шуткой, почему вещество нанесли не только на его лицо и веки, но и непосредственно в глаза?", - добавил Ш. Ван Ладин.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года. Он скончался на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура ему нанесли на лицо жидкость, содержащую высокотоксичное вещество VX.

Следствие над двумя женщинами началось 2 октября в малазийском городе Шах-Алам. 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг и 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиях свою вину не признают.

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