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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 15:58 04.10.2018 - 15:58

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США на данный момент не могут арестовать семь сотрудников ГРУ, которых обвинили в хакерских атаках, так как они сейчас находятся в России, заявил в четверг представитель ФБР Эрик Вилин.

"Сейчас они в России, их невозможно арестовать. Тем не менее, люди путешествуют" - заявил он в ходе брифинга в Минюсте США, отметив, что ФБР не оставит попыток добраться до обвиняемых.

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