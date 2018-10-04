Обвиняемые США в хакерских атаках семь сотрудников ГРУ находятся в РФ, арестовать их пока невозможно - ФБР
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США на данный момент не могут арестовать семь сотрудников ГРУ, которых обвинили в хакерских атаках, так как они сейчас находятся в России, заявил в четверг представитель ФБР Эрик Вилин.
"Сейчас они в России, их невозможно арестовать. Тем не менее, люди путешествуют" - заявил он в ходе брифинга в Минюсте США, отметив, что ФБР не оставит попыток добраться до обвиняемых.
1во
Интерфакс