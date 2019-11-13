Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - В брюссельском Фон Кармановском институте гидродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым работал ставший обвиняемым в России в госизмене сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, утверждают, что после тщательного расследования не обнаружили следов раскрытия ученым секретной информации.

"ФКИ не смог найти никаких следов раскрытия секретной информации группой д-ра Кудрявцева в контексте проекта TRANSHYBERIAN", - говорится в заявлении института.

Заявление организации опубликовал ресурс Committee of Concerned Scientists, который специализируется на проблематике защиты прав и свобод ученых по всему миру. Перевод "Интерфаксу" предоставил адвокат Кудрявцева, руководитель правозащитной организации "Команда 29" Иван Павлов.

Как сообщалось, задержанному в Москве в прошлом году Виктору Кудрявцеву - старшему научному сотруднику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаш - предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Свою вину он не признает.

Согласно информации защиты, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский институт, с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Следствие, пояснял "Интерфаксу" адвокат Павлов, считает, что Кудрявцев получал задачи от брюссельского института, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал от ЦНИИмаш, и направлял туда отчеты об исследованиях. Данные исследований могли быть использованы при создании нового вооружения, полагает следствие.

То, что в письмах была секретная информация, по словам Павлова, было установлено заключением специалиста "Роскосмоса".

В заявлении Фон Кармановского института, датированным 29 октября 2019 октября, поясняется, что проект, которым занимался Кудрявцев и который финансировался по программе FP7-SPACE, назывался TRANSHYBERIAN, а его целью ставилось изучение "влияния температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования".

В ФКИ подчеркивают, что TRANSHYBERIAN, как и все проекты FP7, имел "очевидно несекретный" характер, исключал, как и вся FP7, военные исследования и был направлен "на гражданские космические приложения, такие как капсулы, космический челнок, космоплан ESA IXV и т.д.".

"В ходе проекта обмен информацией между партнерами осуществлялся по обычным каналам, таким как электронная почта, письменные отчеты, общая база данных в Интернете и веб-сайт проекта, что было предусмотрено в поэтапном плане работ по проекту. ФКИ подтверждает, что все эти обмены полностью соответствовали сформулированным целям и задачам проекта и не имели отношения ни к одному военному проекту или секретному исследованию", - отмечают в ФКИ.

"Все виды обмена и доступа к информации (включая справочную), - говорится в заявлении ФКИ, - были описаны в грантовом соглашении (заключенном с Европейской комиссией) и соглашении о консорциуме (заключенном между партнерами), что является стандартной и общей практикой в совместных исследованиях для всех проектов рамочных программ ЕС. В данном проекте эти соглашения также были заключены заранее и одобрены властными структурами, вышестоящими над различными институтами".

"После тщательного расследования ФКИ свидетельствует, что исследование, выполненное ЦНИИмаш и группой д-ра Кудрявцева, полностью соответствует поставленным в заявке задачам. ФКИ подтверждает, что в отношении справочной информации использовались ссылки только на открытые источники, и никакие служебные или секретные отчеты не упоминались в материалах, подготовленных в ЦНИИмаш", - резюмировали в Фон Кармановском институте.

Там добавили, что по окончании проекта ФКИ и ЦНИИМаш не сотрудничали, а исследователи из института не обменивались информацией с коллегами из ЦНИИмаш, в том числе с Кудрявцевым.

В брюссельском институте также пояснили, что "ни один официальный российский правительственный орган не обращался к ФКИ по делу д-ра Кудрявцева".

Виктор Кудрявцев, которому в 2019 году исполнилось 76 лет, в конце сентября был освобожден из-под ареста с подпиской о невыезде из-за обнаружения у него онкологического заболевания. Под стражей в настоящее время остается его ученик, начальник ЦТА ЦНИИмаш Роман Ковалев, который работал с ним по программе FP7-SPACE и которому также вменяется госизмена.

1иг ан

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