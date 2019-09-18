Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 11:44

*** Он занимался расследованием, связанным с отмыванием российских денег в Канаде

Лондон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Канадские власти заверяют своих союзников по разведывательному альянсу "Пять глаз", что предприняли необходимые меры минимизации утечек секретной информации после задержания главы разведподразделения конной полиции Канады Кэмерона Ортиса, сообщает газета The Guardian.

Ортису ранее предъявили обвинения в том, что он пытался "продать секретную информацию иностранному агенту или террористической группе", отмечает издание. Подробностей о покупателях информации не приводится.

Занимая пост генерального директора разведывательного подразделения, Ортис имел доступ к секретной информации альянса "Пять глаз", в который, помимо Канады, входят Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и США.

"Мы заверяем наших партнёров, что действия, направленные на то, чтобы минимизировать последствия (возможной утечки - ИФ), были предприняты, в соответствии с действующими правилами", - сказала комиссар Королевской конной полиции Канады Бренда Лаки.

"Мы осведомлены о потенциальных рисках для операций наших партнеров в Канаде и за ее пределами, и мы благодарим их за сотрудничество", - отметила Лаки.

Ранее премьер страны Джастин Трюдо также указал, что Канада тесно контактирует со своими партнерами по разведдеятельности по этому делу.

В свою очередь канадская газета La Presse ранее на этой неделе сообщила, что задержанный на прошлой неделе Ортис занимался международным расследованием, связанным с "отмыванием российских денег в Монреале и других местах в Канаде". Эту информацию подтвердил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Он также рассказал, что дважды встречался с Ортисом в Канаде в 2017 году, причем как раз по вопросам, связанным с "российским" расследованием.

По сообщениям СМИ, канадские власти раскрыли деятельность Ортиса в рамках расследования в отношении канадского предпринимателя, главы компании Phantom Secure Винсента Рамоса. По оценкам ФБР, около 10 тыс. устройств производства компании Phantom Secure использовались австралийскими преступниками. Рамоса приговорили к девяти годам лишения свободы в мае этого года.

Кэмерон Ортис работал в Королевской конной полиции Канады с 2007 года. В настоящее время он находится под стражей и должен предстать перед судом в Оттаве в пятницу.

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