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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 12:35 19.10.2018 - 12:35

Пало-Альто. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Tesla Inc. объявила о старте продаж в США более бюджетной версии электромобилей Model 3, однако обещанные главой компании Илоном Маском массовые электрокары по $35 тыс. откладываются до 2019 года.

В Twitter И.Маск написал, что новая версия Tesla Model 3 с аккумулятором меньшего объема и запасом хода без подзарядки 416 км будет стоить те самые $35 тыс. Однако оказалось, что он уже учел в этой цене все налоговые льготы на федеральном уровне ($7,5 тыс. до конца 2018 года) и уровне отдельных штатов. Базовая цена составляет $45 тыс.

При этом основатель и гендиректор Tesla призвал покупателей помнить, что электромобиль обеспечит существенную экономию на бензине. "Истинная стоимость владения ближе к $31 тыс. с учетом экономии на бензине", - написал он.

В 2016 году заявление И.Маска о том, что Tesla Model 3 будет стоить $35 тыс. до учета налоговых льгот, то есть не более $27,5 тыс. после их получения, вызвало ажиотажный спрос и бум предзаказов.

С 1 января 2019 года федеральные налоговые льготы США на покупку электромобилей сократятся вдвое - до $3,75 тыс., с 1 июля - еще в два раза. Таким образом, ожидания тех, кто хотел получить Model 3 за $27,5 тыс., не оправдаются, отмечает The Washington Post.

До недавнего времени в продаже была доступна лишь Tesla Motor 3 с запасом хода 496 км и более мощным двигателем, стоящая от $54 тыс. до учета льгот.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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