Лондон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Британские законодатели в обеих палатах парламента завершают работу над законопроектом по Brexit, сообщил в среду британский министр по Brexit Стивен Баркли.
"Сегодня парламент завершил последний этап рассмотрения законопроекта по Brexit и в палате общин, и в палате лордов. Теперь он будет направлен королеве для того, чтобы получить королевское согласие", - сказал министр в обращении, размещенном в его твиттере.
"Мы обещали реализовать Brexit, и мы находимся на пути к выходу (из ЕС) 31 января", - добавил он.
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