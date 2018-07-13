Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 19:08 13.07.2018 - 19:08

Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Власти США ранее на этой неделе начали подготовку к введению новых пошлин в размере 10%, которые затронут китайские товары, ввозимые в США, на общую сумму $200 млрд в год. Многие американские компании поддержали такую меру.

Однако есть и те, кто опасается сокращения прибыли в результате действий правительства, которое заявило, что Китай представляет собой фундаментальную угрозу, с которой надо бороться, даже принимая во внимание возможный ущерб экономике.

The Wall Street Journal составила список отраслей американской экономики, которые почувствуют на себе влияние новых торговых барьеров, и попытался предположить, каким будет это влияние.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Дополнительные пошлины затронут целый ряд наименований рыбы и морепродуктов, которые поставляются в США из Китая, включая тилапию, лосось, треску и тунца. Также поступают предложения включить в список раков, креветок и другие морепродукты на основании того, что китайские компании наводняют американский рынок некачественными продуктами в ущерб местным отраслям и потребителям.

В прошлом году США импортировали из Китая рыбы и морепродуктов на сумму $2,7 млрд. По словам президента Национального института рыболовства Джона Коннелли, затраты производителей продуктов питания вырастут, и это скажется на потребителях.

При этом Китай ввел ответные пошлины на ввоз лобстеров из штата Мэн, кальмаров из Нью-Джерси и Калифорнии, а также трески, минтая и лосося из Аляски, что также может негативно сказаться на выручке американских компаний.

СЕЛЬХОЗТОВАРЫ

Американские производители соя-бобов уже ощутили на себе последствия введения 25%-ной пошлины на поставки в Китай, крупнейший рынок сои в мире. Цены на соя-бобы упали с начала июня на 19%, до минимума за десятилетие.

Мясо также оказалось мишенью ответных тарифов. Теперь совокупные пошлины на импорт американской свинины в Китай составляют 62% ее стоимости, при этом на страну приходится порядка 20% экспорта. Мексика ввела 20%-ный сбор на ввоз свинины.

Американский Совет производителей свинины уже назвал ситуацию "финансовым кризисом" для отрасли, отметив, что теперь 40% экспортируемой свинины облагается пошлинами. Производители несут убытки в размере $18 на каждую свинью, по данным Университета Айовы.

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Американские производители химтоваров утверждают, что введение пошлин не только повысит цены на сырье, но и поставит под угрозу доступ на крупнейший экспортный рынок.

Китай в последнее время стал одним из главных мировых поставщиков химической продукции основного синтеза, а власти США во вторник начали рассмотрение пошлин в отношении широкого ряда таких товаров, от пестицидов до фотопроявителей. Повышение цен затронет американские компании, которые производят более сложные продукты на основе базовых товаров, закупаемых в Китае, сказал президент Американского химического совета по международной торговле Эд Бржитва.

При этом американские химические товары на сумму около $9 млрд уже фигурируют в ответных пошлинах, введенных Китаем, ЕС, Канадой и другими странами.

ПОЛУПРОВОДНИКИ

Полупроводники и смежная продукция - один из главных предметов опасений китайской стороны, поскольку КНР активно развивает эту отрасль, и США является для нее важнейшим рынком. Они вошли в число первых товаров, пошлины на которые уже введены.

При этом некоторые американские чипмейкеры также могут пострадать, поскольку зачастую производство микрочипов начинается в США, затем они отправляются в Китай на сборку и тестирование, а затем возвращаются к американским потребителям.

КОММУТАТОРЫ И МАРШРУТИЗАТОРЫ

Эти товары используются в проводных и беспроводных компьютерных сетях. Введение пошлин поставит США в невыгодную позицию по сравнению с китайскими конкурентами в сфере облачных сервисов, отметил старший вице-президент Телекоммуникационной отраслевой ассоциации Синнамон Роджерс.

АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Список товаров, на которые могут быть введены пошлины, включает в себя десятки наименований автозапчастей, от креплений и деталей для трансмиссий до тормозных колодок и ветровых стекол. 10%-ная наценка отразится как на автопроизводителях за счет удорожания производства, так и на потребителях, которые ремонтируют свои автомобили.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

США предложили ввести пошлины на импорт сумок, однако самые известные американские производители сумок (Michael Kors, Coach и Kate Spade) пострадают не так сильно, как можно предположить: они производят главным образом кожаные изделия, а на них приходится лишь 27% импорта сумок из Китая, по данным Panjiva Inc.

Около 54% импортируемых из Китая сумок сделаны из пластика, и их продажи оцениваются в $540 млн в год. Они продаются главным образом магазинами под собственными брендами.

Китайские кроссовки неожиданно избежали пошлин, при том, что большая часть продаваемой в США спортивной обуви импортируется, и на Китай приходится 70% импорта. Тем не менее, глава американской организации ритейлеров и дистрибьюторов обуви Мэтт Прист отметил, что новые пошлины "навредят нашей экономике и лишат дополнительного дохода потребителей, которые могли покупать больше обуви".

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Среди редкоземельных металлов, которые могут подпасть под санкции, наибольшее опасение вызывают скандий и иттрий. Эти металлы используются в оборонной промышленности и закупаются практически исключительно в Китае. Глава Пентагона по военным закупкам Эллен Лорд назвала такую зависимость от КНР "довольно тревожной". Однако эксперты уверены, что оборонным поставщикам удастся добиться для себя исключения и продолжить закупать редкие металлы без пошлин.

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

Власти США объявили о введении 30%-ной пошлины (размер пошлины будет снижаться на 5 процентных пунктов в год, пока не достигнет 15%) на импорт солнечных панелей из КНР еще в январе. С тех пор цены на солнечные батареи в США выросли, а рост сектора замедлился. Тем временем власти добились своей основной цели, простимулировав рост собственного производства.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА

В список китайских товаров, на которые могут быть введены пошлины, входят фанера и ковры, импорт которых составляет небольшую долю, а также другие предметы - устройства для гриля, садовая мебель и различные инструменты. По данным Panjiva, за 12 месяцев по 31 мая США импортировали китайских инструментов и изделий из металла на сумму $1,7 млрд, или около 40% общего импорта таких изделий.

Между тем представитель крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot отметил, что ритейлер сделает все возможное, чтобы избежать повышения отпускных цен.

ДРУГИЕ ТОВАРЫ

Новые пошлины могут также затронуть матрасы для кроватей. Причем ущерб может оказаться ощутимым - по данным Panjiva, за 12 месяцев по 31 мая импорт матрасов в США составил около $1 млрд, и порядка 85% этого объема было импортировано из Китая.

Молочные продукты пока не являются предметом торговых споров США и Китая, однако Мексика ввела пошлины на импорт американских сыров, при том, что страна является их крупнейшим покупателем; как следствие, сыр в США существенно подешевел.

Опасение вызывает тот факт, что в ответ на новые пошлины Китай может увеличить сборы с поставщиков лактозы и детского молочного питания.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй мв

Neuer Inhalt Horizontal Line