Лондон. 13 мая. INTERFAX ENERGY - Зависимость Турции от собственного угля и возобновляемых источников энергии, как ожидается, будет усиливаться, так как страна переключает свое внимание на минимизацию импорта ископаемого топлива для производства электроэнергии.

Возвращение угля в энергетический сектор Турции впечатляет: в 2018 году уголь был крупнейшим источником выработки электроэнергии в стране, что произошло впервые с 1999 года. Экономический и валютный кризис в Турции вынудил правительство более широко использовать местное топливо для производства электроэнергии, и эта ситуация также приведет к дальнейшей диверсификации энергетического портфеля страны за счет увеличения использования возобновляемых источников энергии.

По оценкам Interfax Power Fuels Tracker, в 2018 году Турция произвела 305 ТВт.ч электроэнергии, причем на долю угля пришлось почти 37% этого объема. Уголь отечественного производства извлек наибольшую выгоду из неблагоприятной ситуации, связанной с импортом газа для производства электроэнергии. Турция импортирует как газ, так и уголь, но, если ее добыча газа незначительна, страна по-прежнему является основным производителем лигнита.

Как следствие, выработка электроэнергии с использованием угля в Турции в 2018 году выросла на 15,3% в годовом исчислении, тогда как выработка электроэнергии из газа снизилась примерно на 17%. PFT прогнозирует, что спрос на электроэнергию будет увеличиваться на 1,9% в год в 2019-2021 гг., а выработка электроэнергии из угля будет расти на 3,3% в год.

Обеспечение дешевого электричества для конечных потребителей занимает важное место в повестке дня правительства. Это потребует от Турции минимизации зависимости от импорта газа, угля и нефти для производства электроэнергии. Падение турецкой лиры удорожает импорт энергоносителей, что, в свою очередь, повышает цены на электроэнергию, произведенную с использованием импортного топлива. Стоимость производства электроэнергии в Турции в среднем составляла около 444 турецких лир/МВт.ч в январе, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,4%.

Правительство поощряет использование отечественного угля для выработки электроэнергии в качестве способа снижения зависимости от импортного топлива. Электроэнергетические планы Турции на 2018-2022 годы предусматривают строительство 1,29 ГВт дополнительных генерирующих мощностей с использованием бурого угля. Страна может еще больше увеличить использование лигнита за счет более эффективного использования своих угольных мощностей, коэффициент использования которых в среднем составил 62% в январе 2019 года.

Растущее сопротивление общественности и юридические проблемы, с которыми сталкивается ряд угольных энергетических проектов, свидетельствуют о том, что процесс возвращения угля в энергетический сектор Турции не будет гладким. У Турции амбициозные планы в области добычи угля, при этом в общей сложности 36,67 ГВт мощностей, работающих на угле, либо были объявлены, либо достигли этапов до или после получений разрешений в конце января. Однако в настоящее время строится только 0,8 ГВт мощностей. Тот факт, что Турция отказалась от почти 41 ГВт предложенных угольных мощностей в период с 2010 по 2018 год, также ставит под вопрос будущее угля в энергетическом секторе страны.

Как следствие, правительство увеличивает долю возобновляемых источников энергии в структуре производства. В январе 2019 года у Турции было 37,27 ГВт установленных мощностей возобновляемых источников энергии по сравнению с 31,45 ГВт в январе 2016 года. Правительство планирует добавить 14,8 ГВт возобновляемой энергии в период с 2018 по 2022 год.

Для достижения этой цели Анкара предоставила стимулы разработчикам проектов в области возобновляемых источников энергии, такие как освобождение от НДС и лицензионных сборов. Турции по-прежнему понадобятся иностранные инвестиции, чтобы значительно нарастить свои возобновляемые мощности, но финансовых средств не хватает из-за экономических проблем страны.

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