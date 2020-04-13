Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Странам ОПЕК+ за выходные не удалось убедить Мексику принять условия по снижению нефтедобычи - страна согласилась лишь на четверть предложенных сокращений и, вероятно, покинет ОПЕК+ после первой части сделки.

Впрочем, лидерам ОПЕК+- Саудовской Аравии и России, а также вдохновителям соглашения - США - это не испортило настроения. Президент США Дональд Трамп назвал соглашение "great" для всех троих и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Мексиканская мыльная опера

Начавшиеся с подачи господина Трампа переговоры России и Саудовской Аравии, которых считали рассорившимися после неудачных договоренностей, вернее, их отсутствия, в начале марта, чуть было не расстроила Мексика.

После падения из-за COVID-19 спроса на нефть на двузначные цифры, добыча нефти в США оказалась под угрозой, и Вашингтон призвал Москву и Эр-Рияд снизить производство.

Лидеры ОПЕК+ согласились при условии присоединения других стран, которые сейчас не входят в альянс. Для этого сразу после заседания ОПЕК+ председательствующая в G20 Саудовская Аравия созвала внеочередную встречу министров энергетики "Большой двадцатки".

В четверг страны ОПЕК+ собрались на внеочередное заседание и обсудили возможность снижения нефтедобычи на 10 млн б/с, рассчитывая, что другие страны, в частности, США, снизят добычу на 5 млн б/с. Трамп, впрочем, неоднократно заявил, что добыча нефти в США уже упала и еще упадет, высказывая мнение, что Россия и Саудовская Аравия сами придут к сделке. США же, связаны антимонопольным законодательством, а господин Трамп "всегда ненавидел" картельную суть ОПЕК.

Однако, больше всего пришлось уговаривать Мексику. ОПЕК+ согласовала снижение нефтедобычи на 10 млн б/с в мае-июне, на 8 млн б/с - с июля до конца 2020 года и далее на 6 млн б/с до мая 2022 года. Соглашение вступало в силу только при согласии Мексики, квота которой составляла 400 тыс. б/с, далее 320 тыс. б/с.

На следующий день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Andrеs Manuel Lоpez Obrador) заявил, что по итогам разговора с Трампом Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи только на 100 тыс. б/с. Якобы США возьмут на себя нагрузку по снижению в 250 тыс. б/с.

Страны G20, в число которых входит и Мексика, на заседании в пятницу подписали коммюнике, в котором "обязались принять все необходимые и незамедлительные меры, чтобы обеспечить стабильность энергетического рынка" и "одобрив намерения некоторых производителей по стабилизации энергетических рынков".

Страны ОПЕК+ потратили выходные на то, чтобы уговорить Мексику присоединиться к ОПЕК+.

Из огня да в полымя

В результате на вечер воскресенья было созвано внеочередное заседание ОПЕК+, которое, впрочем, не начиналось еще 1,5 часа после назначенного времени, поскольку к видеоконференции не подключались Мексика и Саудовская Аравия.

Но как только все оказались в сборе, почти сразу началось голосование - Мексике предоставили право снизить добычу нефти лишь на 100 тыс. б/с, чтобы общий объем снижения на первые два месяца таким образом, составил бы 9,7 млн б/с.

Теперь согласованные ограничения выглядят так: в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с, с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с, далее - до мая 2022 года - 5,7 млн б/с.

Как заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, США возьмут на себя квоту Мексики в 300 тыс. б/с. Но дело в том, что ранее господин Трамп, отвечая на вопрос, снизит ли Вашингтон добычу за Мексику, сказал, что он уже снизил добычу под давлением ситуации на рынке.

В ходе переговорного процесса Саудовская Аравия опасалась, что если одной стране позволить снижать меньше, чем другим, то ее примеру последуют и другие страны. Но и исключить Мексику из соглашения вряд ли было возможно, ведь предыдущий вариант соглашения был подписан с условием ее участия. Поэтому принципиально важно, что Мексика хоть в каком-то виде поучаствует в соглашении хотя бы два месяца. Затем, говорят источники "Интерфакса", Мексика, вероятно, покинет ряды ОПЕК+.

Судя по тому, какие ограничения добычи согласованы после июня, Мексику они в принципе не включают, поскольку по первоначальному варианту ей нужно было сокращать на 320 тыс. б/с, а с 2021 года - на 240 тыс. б/с, а общие сокращения ОПЕК+ были 10,8 и 6 млн б/с соответственно.

Так или иначе, Мексика останется страной G20, или как минимум остается "другим производителем нефти", которых ОПЕК+ в своем пресс-релизе призвал "обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка".

Необязательные обязательства

Из официальных лиц только министр энергетики РФ Александр Новак обозначил объемы сокращения, которые ОПЕК+ ждет от других производителей - 5 млн б/с в мае-июне. При этом официально никто из потенциальных стран, которых бы ОПЕК+ хотела видеть в числе спасителей нефтяного рынка, - США, Канада и Норвегия - не обозначил планов по сокращению в ближайшие месяцы.

Господин Новак озвучил, что "Канада заявила о том, что у них будет сокращение добычи примерно на 1 млн б/с", не уточнив, является ли это намеренным сокращением или падением ввиду низких цен.

Министр энергетики США заявил об оценках, что к концу года добыча в США снизится примерно на 2 млн б/с, а "некоторые модели показывают даже более сильное снижение, к примеру, до 3 млн б/с".

Но эти цифры господин Бруйетт заявил не в связи с намерением поддержать усилия ОПЕК+, а говоря о последствиях распространения COVID-19 и резкого роста добычи в некоторых странах после развала сделки ОПЕК+. США особенно подчеркивали, что у них будет "органическое падение" добычи.

Впрочем, глава Минэнерго США призвал все страны использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для сокращения излишков нефти с рынка, подтвердив, что президент США вел переговоры с соответствующими странами, чтобы помочь этому случиться.

Со своей стороны США, пообещал Бруйетт, предпринимают действия для открытия Стратегического нефтяного резерва для хранения как можно большего количества нефти. "Это приведет к тому, что излишки нефти будут сняты с рынка в то время, когда коммерческое хранилище заполняется, а рынок переполняется", - отметил он, добавив, что США будут искать дополнительные возможности, чтобы "облегчить боль", которую чувствуют производители США.

В ходе воскресного заседания ОПЕК+, говорят источники "Интерфакса", было озвучено, что вклад стран G20 в снижение нефтедобычи составит 3,7 млн б/с.

Кроме того, говорит один из источников, США хотят закупить в Стратегический резерв 12 млн баррелей нефти, оценивая это также как вклад в сделку, поскольку они таким образом увеличивают спрос.

Хитроумные расчеты

Базой отсчета квот ОПЕК+ сделал октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн б/с, хотя фактически в этот месяц страны добывали по 10,6 млн б/с.

И хотя по соглашению, на бумаге, страны ОПЕК+ должны снизить добычу на 10 млн б/с формально снижение в мае по сравнению с апрелем составит 12,5 млн б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подсчетами.

Дело в том, что в апреле, после того, как перестала действовать сделка ОПЕК+, некоторые страны резко увеличили нефтедобычу, создав дополнительное давление на рынок, и так страдавший под гнетом упавшего спроса.

В частности, поскольку Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт в апреле нарастили добычу - до 12,3 млн б/с, до 4,1 млн б/с и 3,15 млн б/с соответственно, то абсолютное снижение с уровня апреля для них будет гораздо сильнее для того, чтобы в мае выйти на согласованный уровень добычи.

Так, Саудовская Аравия должна снизить нефтедобычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/с, ОАЭ - на 722 тыс. б/с - до 2,446 млн б/с, Кувейт - на 641 тыс. б/с - до 2,168 млн б/с.

Фактически же, Саудовской Аравии придется снизить добычу в мае по сравнению с апрелем на 3,8 млн б/с, ОАЭ - на 1,65 млн б/с, а Кувейту - на 0,98 млн б/с. Таким образом, трем этим странам придется снизить добычу в мае по сравнению с апрелем на 1,6 млн б/с больше, чем оговорено их квотами.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что "министр энергетики Саудовской Аравии на встрече заявил, что его страна вместе с Кувейтом и ОАЭ согласилась добровольно сократить свои поставки дополнительно на 2 млн б/с, чтобы помочь нефтяным ценам на рынке".

Согласно расчетам "Интерфакса", России в мае придется снижать меньше, чем ее квота. Так, по условиям соглашения, России нужно снизить добычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/с. При этом в апреле Россия добывает около 10,3 млн б/с исключительно нефти (без конденсата), поэтому в следующем месяце России нужно снизить добычу на 1,8 млн б/с по сравнению с апрелем.

Данные по добыче нефти в апреле другими странами пока не доступны.

Вчера соперники - сегодня партнеры?

Россия и Саудовская Аравия, которых США обогнали по добыче нефти во время предыдущей сделки, в мае должны будут добывать 8,5 млн б/с, и, вероятно, еще долго будут смотреть США в спину.

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) представило накануне ОПЕК+ свой ежемесячный отчет, где снизило прогноз по добыче нефти страной в 2020 году лишь на 1,2 млн б/с - до 11,8 млн б/с, а в 2021 году - до 11,1 млн б/с.

При этом, несмотря на то, что уже во время подготовки отчета было известно об обсуждении новой сделки ОПЕК+, ведомство не учло потенциальное снижение мирового производства и восстановление цен, в своем прогнозе.

Цены на нефть после согласования сделки ОПЕК+ (пока еще без Мексики) поднялись со второго на третий десяток, чем могут воспользоваться производители сланцевой нефти в США. Ведь они не связаны формальными обязательствами, как ОПЕК+.

Так, министр энергетики США Дэн Бруйетт после заключения сделки ОПЕК+ выразил уверенность, что скоро нефтяная промышленность США восстановится и станет сильнее, чем когда-либо.

"Сегодня, благодаря лидерству президента Трампа, Россия и Саудовская Аравия завершили историческую сделку, положив конец ценовой войне, которая вызвала беспрецедентную неопределенность на мировых нефтяных рынках", - говорится в заявлении Бруйетта.

"В то время как нарушение спроса, вызванное COVID-19, и ценовая война сильно повредили промышленности, я уверен, что она скоро восстановится и станет сильнее, чем когда-либо прежде", - отметил министр энергетики США.

Впрочем, не исключено, что даже с окончанием карантинов из-за COVID-19 спрос на нефть не восстановится до прежних отметок. "Восстановление спроса будет, на мой взгляд, не таким быстрым, как мы бы ожидали до кризиса. Почему? Потому что во время кризиса сейчас все поняли, что чтобы проводить совещания, например, или контактировать, необязательно летать, ездить - можно делать это всё в режиме видеоконференцсвязи. Поняли, что можно это делать гораздо более производительнее на сегодняшний день", - заявил Новак в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Война и мир

Россия неоднократно обвиняла США в использовании политических инструментов в борьбе на экономическом поле.

С 2014 года в отношении российских нефтегазовых компаний действуют финансовые и секторальные санкции США, которые заставили иностранные компании выйти из ряда российских проектов и осложнили привлечение финансирование для некоторых проектов. В прошлом году Вашингтон помешал завершению строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Европу, наложив санкции на трубоукладчиков, а в этом году под санкции США попали трейдинговые "дочки" "Роснефти" за якобы торговлю нефтью Венесуэлы.

Договариваясь о совместном снижении нефтедобычи США и Россия уверяют, что не обсуждают вопрос санкций.

Однако господин Новак надеется, что сотрудничество России и США по вопросу выхода из нефтяного кризиса позволит вернуться к энергодиалогу между двумя странами. "Надеюсь, что наша текущая ситуация, которая сейчас складывается в рамках обсуждений вопросов, связанных с выходом из кризиса, будет мостиком для того, чтобы мы восстановили доверие и продолжили наше взаимодействие в энергетической сфере", - сказал российский министр.

"Я напомню, что в последний раз у нас такое довольно активное сотрудничество было в 2015 году, у нас же действовал энергодиалог. Мы и с предыдущим министром энергетики США имели контакт, но он был достаточно краткий. Сегодня, я надеюсь, мы сможем продолжить и говорить уже не только о проблемах выхода и сокращении добычи, но и о взаимодействии в целом в энергетической сфере", - добавил он.

Во время переговоров с Россией и Саудовской Аравией американские сенаторы подготовили законопроект о выводе из Саудовской Аравии американских войск и средств ПВО в случае, если Эр-Рияд и Москва не договорятся о снижении нефтедобычи. Позднее группа сенаторов двухчасовую телефонную беседу с официальными представителями Саудовской Аравии, потребовав от Эр-Рияда реальных действий по выполнению соглашения нефтедобывающих стран о сокращении производства нефти, сообщали СМИ.

Администрация США также намеревалась ввести импортные пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии, если те не договорятся.

После заключения сделки ОПЕК+ Кремль сообщил, что состоялся телефонный Путина с Трампом и королем Аль Саудом, в ходе которого "лидерами была поддержана достигнутая в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти".

Состоялся также отдельный телефонный разговор президентов России и США. "Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Еще раз отмечено большое значение сделки в формате "ОПЕК плюс" о снижении нефтедобычи. Были рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности", - добавили в пресс-службе.

Президент США не стал привлекать пресс-службу, а написал, как обычно, в твиттере: "Большая нефтяная сделка с ОПЕК+ свершилась. Это сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергетике в США. Я бы хотел поблагодарить и поздравить президента Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана. Я только что поговорил с ними из Овального кабинета. Great deal for all!" - написал Трамп в твиттере.

Сс бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!