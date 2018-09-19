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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 11:43 19.09.2018 - 11:43

Копенгаген/Таллин. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Нашумевшая история с отмыванием денег через эстонский филиал крупнейшего датского банка не прояснилась, несмотря на публикацию в среду итогов внутреннего расследования.

Danske Bank A/S так и не смог установить ни достоверные масштабы сомнительных транзакций, ни их происхождение, либо не стал раскрывать их, ссылаясь на действующее законодательство. Известен лишь общий объем нерезидентских транзакций через эстонское подразделение: за охваченный расследованием период (с 2007 по 2015 год) он составил 200 млрд евро.

Банк принял решение пожертвовать все доходы, полученные от операций клиентов-нерезидентов в Эстонии, на благородную цель - дальнейшую борьбу с отмыванием денег. Из-за этого ему пришлось несколько ухудшить годовой прогноз, но поскольку на оценку будущих результатов повлияли и другие факторы, нельзя сказать, что финансовые потери будут существенными.

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген признал несовершенство систем внутреннего контроля кредитного учреждения и подал в отставку одновременно с обнародованием результатов расследования.

ЧТО УДАЛОСЬ ВЫЯСНИТЬ

Эстонское подразделение банка не уделяло должного внимания рискам отмывания денег, в результате чего у него было множество клиентов, отношения с которыми не следовало устанавливать вообще, говорится в отчете о результатах расследования.

В ходе расследования эксперты проверили 15 тыс. клиентов и 9,5 млн транзакций, изучили 12 тыс. документов и свыше 8 млн электронных писем, а также провели более 70 бесед с бывшими и нынешними сотрудниками и руководителями банка.

Банк начал с тех клиентов, которые вызывали наибольшие подозрения, и досконально проверил 6,2 тыс. из них. Почти обо всех этих клиентах и их транзакциях было сообщено властям.

Сохраняются подозрения, что некоторые сотрудники банка в Эстонии помогали клиентам в проведении операций по отмыванию денег или вступали с ними в сговор.

Внутреннее расследование было основано на работе экспертов Promontory Financial, PwC и EY, его координировала ведущая датская юрфирма Bruun & Hjejle.

Первоначально основной объем средств, проходивших через Эстонию, поступал из России и других стран бывшего СССР, включая Украину и Азербайджан. Обычно деньги не задерживались в Эстонии и быстро переводились в другие страны, чтобы они не были отражены в официальной статистике. Однако в дальнейшем основными источниками средств стали Россия, Великобритания и Британские Виргинские острова.

Первоначально, когда скандал вокруг Danske только начинался, объем подозрительных операций, проведенных через него за 9 лет - с 2007 по 2015 год, оценивался в $3,9 млрд. Затем в июле датская пресса написала о том, что, возможно, отмыто через банк было $8,3 млрд.

СУДЬБА CEO

Поскольку расследование не нашло вины Томаса Боргена, возглавляющего банк с 2013 года, он продолжит исполнять обязанности CEO Danske Bank до тех пор, пока ему не будет найден преемник.

"Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя из расследования внешней юридической фирмы следует, что я выполнял свои юридические обязанности, я уверен, что для всех сторон будет лучше, если я подам в отставку", - приводятся слова Т.Боргена в пресс-релизе банка.

Топ-менеджер отметил, что в качестве главного исполнительного директора несет ответственность за все происходящее в банке.

"Мне было уже некоторое время ясно, что отставка - это правильный поступок, который следует совершить, но я откладывал это решение, поскольку чувствовал за собой ответственность провести банк через этот сложный период к обнародованию результатов расследования", - заявил он.

Информатор еще в конце 2013 года сообщил руководству Danske Bank, включая Т.Боргена, о проблемах в эстонском подразделении. Регуляторы Эстонии начали бить тревогу еще в 2014 году. Однако из-за высокой рентабельности операций банк затянул с собственным расследование до 2017 года, пишет Financial Times.

Председатель совета директоров Danske Bank Оле Андерсен выразил сожаление, что приходится попрощаться с Т.Боргеном, но добавил, что они постоянно обсуждали этот вопрос, и что он уважает решение главного исполнительного директора и считает его правильным.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Danske Bank решил отказаться от всего объема выручки эстонского филиала, полученной от операций нерезидентов, за 2007-2015 годы в сумме 1,5 млрд датских крон (около 200 млн евро). Для сравнения: выручка кредитной организации в целом в 2017 году превысила 48 млрд датских крон.

Банк пожертвует эти деньги независимому фонду, который будет учрежден для оказания поддержки инициативам по борьбе с международной финансовой преступностью, в том числе с отмыванием денег, говорится в сообщении банка.

Сумму пожертвований включат в отчетность за третий квартал 2018 года.

Danske Bank прогнозирует, что его чистая прибыль составит в 2018 году порядка 16-17 млрд датских крон (до 2,28 млрд евро) вместо ожидавшейся ранее прибыли "у нижней границы прогнозного диапазона от 18 млрд до 20 млрд датских крон". Ухудшение прогноза связано не только с отказом от части выручки эстонского филиала, но и с сохраняющейся слабостью доходов от торговых операций, отмечает кредитная организация.

Вместе с тем сохраняется высокая степень неопределенности, и макроэкономические события могут повлиять на прогноз, говорится в пресс-релизе.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Акции Danske Bank подешевели на 5,6% в ходе торгов в Копенгагене в среду. С начала года капитализация банка сократилась на треть. Утрата доверия акционеров и инвестиционного сообщества в целом может стать одним из самых серьезных последствий для банка.

Кроме того, ему предстоит решить вопросы с расследованиями дела об отмывании денег различными инстанциями сразу в нескольких странах, включая Данию, Эстонию и США.

Министр по делам предпринимательства Дании Расмус Ярлов уже дал понять, что отчета Danske Bank по итогам расследования недостаточно, чтобы удовлетворить требования правительства. Ранее в сентябре он заявил, что транзакции через эстонский филиал банка, скорее всего, сопровождались целым рядом незаконных действий.

Ряд датских изданий в последние недели писал о потенциальной национализации Danske Bank как средстве решения большинства проблем. Однако вряд ли этот сценарий станет основным.

Данию в целом ждут серьезные перемены: пока скандал не утих, правительство и ряд депутатов предлагают ужесточить надзор за финансовым сектором и поднять штраф за отмывание денег в 8 раз.

Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Материнской компанией является Danske Bank Group. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах мира.

Служба финансово-экономической информации

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