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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 14:12 12.10.2018 - 14:12

Нью-Йорк. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Подъем цен на нефть продолжается уже больше года, незаметно ускоряясь, в то время как инвесторы emerging markets были обеспокоены торговыми конфликтами и завершением эпохи дешевых денег. Однако теперь, когда котировки находятся у четырехлетнего пика, нефть внезапно стала главной темой, пишет агентство Bloomberg.

В странах - импортерах нефти сокращение объемов предложения разгоняет инфляцию, а повышение процентных ставок в США приводит к оттоку капитала с их рынков.

Нефтедобывающие страны могут тратить увеличившиеся поступления от продажи нефти на защиту своих экономик от будущих последствий торговой войны Вашингтона с Пекином и ужесточения денежно-кредитной политики в своих странах, необходимого для того, чтобы поддерживать к себе интерес инвесторов, когда доходности американских гособлигаций находятся на семилетнем максимуме.

Сокращение экспорта нефти Ираном при ожидаемом повышении спроса на сырье на фоне усиления глобального экономического подъема поддерживает "бычий" настрой на рынке, отмечает The Wall Street Journal. Эксперты предупреждают, что сохраняющаяся неопределенность в отношении того, какой объем потерянного иранского экспорта смогут компенсировать страны ОПЕК, может подтолкнуть цены на нефть к $100 за баррель.

Активность торгов опционами на нефть существенно выросла за последнее время. Продажи опционов колл, работающих в случае подъема стоимости фьючерсов на Brent выше уровня в $100 к январю, выросли более чем вдвое с начала сентября, свидетельствует анализ данных Intercontinental Exchange, проведенный QuikStrike.

ПРОИГРАВШИЕ СТРАНЫ

Турция

Страна с крупнейшей на Ближнем Востоке экономикой покрывает свои потребности в нефти почти полностью за счет импорта.

Обвал курса нацвалюты, инфляция почти 25% и президент, который считает, что высокие процентные ставки не помогут справиться с ростом цен, составляют незавидный набор факторов, отмечает Bloomberg. Реальная процентная ставка (ключевая ставка, скорректированная на инфляцию) вновь опустилась ниже нуля после существенного повышения потребительских цен в сентябре. В этом году цена на нефть в лирах выросла более чем вдвое.

Индия

Шестая по величине экономика мира также сильно зависит от импортной нефти, что делает страну одной из самых зависимых от волатильности цен на топливо среди EM. Рупия упала на 13% с начала текущего года, что является наихудшим результатом среди азиатских нацвалют.

ЮАР

Страна импортирует большую часть необходимой ей нефти и привязывает цену на бензин к котировкам сорта Brent.

Рост цен в сочетании с ослаблением валюты может разогнать инфляцию до уровня выше верхней границы целевого диапазона в 6%, предупредил на прошлой неделе заместитель председателя ЦБ Даниэль Мминеле. Из-за этого повышение ставки уже в ноябре станет почти неизбежным, несмотря на пребывание экономики в состоянии рецессии, отмечает Rand Merchant Bank.

К числу проигравших эксперты Bloomberg относят также Индонезию, Филиппины, Таиланд и Чили.

ПОБЕДИТЕЛИ

Саудовская Аравия

Крупнейший в мире экспортер нефти стал "тихой гаванью" на фоне распродажи на развивающихся рынках в этом году, а корреляция акций с Brent выросла до максимума 15 месяцев. Правительство в этом месяце озвучило план по расходам на 2019 год в объеме, превышающем первоначальный прогноз. Однако Brent все еще торгуется ниже $88 за баррель - отметки, необходимой для крупнейшей арабской экономики, чтобы сбалансировать бюджет на текущий год.

Бразилия

Хотя валюта этой страны-экспортера, занимающей 10-е место в мире по экспорту нефти, обычно дорожает вместе с нефтью, реал упал в этом году на фоне скандала с коррупцией и самых противоречивых за десятилетия президентских выборов. Инвесторы надеются на восстановление взаимозависимости на фоне позитивных настроений после того, как пользующийся поддержкой инвесторов Жаир Больсонару получил большинство голосов в первом раунде выборов.

Россия

Подъем цен на нефть идет только на пользу бюджету крупнейшего в мире экспортера энергоресурсов, но мало что достается потребителям, которые являются основным двигателем экономического роста: им приходится иметь дело с сокращением доходов и ускорением инфляции, отмечает Bloomberg. Министерство финансов резервирует поступления от нефти при цене выше $40 за баррель, а Банк России повысил ключевую ставку впервые за четыре года.

Хотя стоимость заимствований повышается в свете перспективы ужесточения санкций США, устойчивый платежный баланс РФ означает, что у нее нет срочной необходимости обращаться на рынки капитала.

Помимо этого, в выигрыше будут такие государства, как Малайзия, Нигерия, Аргентина и Мексика, полагают аналитики агентства.

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