Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Пожар, нанесший серьёзный ущерб Собору Парижской Богоматери, актуализировал вопрос о страховании культурно-исторических объектов. Столь масштабного урона памятнику архитектуры, символу европейской страны, не было давно, если не считать погибшие ценности в периоды войн (Сирия - Пальмира). Имущественные риски собора Нотр-Дам, как считают российские эксперты, скорее всего, не были застрахованы, а риски при выполнении строительно-монтажных работ (СМР) на период реставрации, вероятнее всего, были. Однако даже в этом случае вряд ли собственник памятника архитектуры получит достойную страховку.

В России, как и в других странах, крупные имущественные музейные комплексы или архитектурные ансамбли религиозного значения (например, Троице-Сергиева лавра) не находятся под защитой страховщиков, но могут страховаться отдельные объекты комплексов или ценности, размещенные в них, по инициативе собственников.

ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

"Бесценные памятники архитектуры, такие как пострадавший в страшном пожаре Нотр-Дам, традиционно не принимаются страховщиками под защиту. Памятнику 900 лет, его оценка с учетом художественной ценности огромна, страховая защита неподъемна с финансовой точки зрения для страхователя, а для страховщиков и перестраховщиков при наступлении страхового события такая выплата разорительна", - пояснил "Интерфаксу" представитель одной из ведущих российских страховых компаний, имеющих отношение к страхованию исторических объектов.

Соборы и другие религиозные памятники во Франции находятся в государственной собственности, а католическая церковь имеет право вечного безвозмездного пользования ими с 1905 года, когда вступил в силу закон о разграничении церкви и государства. Этот закон запрещает субсидирование религии, отметил эксперт.

Собеседник агентства напомнил, что компания "АльфаСтрахование" (MOEX: ALFS) в России страховала христианские реликвии, хранившиеся в Благовещенском соборе Московского Кремля, а СК "Согласие" страхует, к примеру, имущественные риски Тульского Кремля. Но крупные архитектурные памятники федерального уровня вне зависимости от их религиозного назначения не могут страховаться по причине их высокой стоимости.

Вместе с тем "проведение реставрационных и строительных работ на значимом объекте в любой стране Европы не могло осуществляться без полиса страхования строительно-монтажных рисков (СМР)", убежден российский эксперт в области страхования строительно-монтажных рисков. Правда, сумма ответственности по полису СМР несопоставима с ущербом, который может возникнуть при наступлении страхового события, подобного пожару в соборе в Париже.

"Если будет доказано, что пламя вспыхнуло из-за строительных работ, страховщик заплатит возмещение в рамках страхового лимита ответственности по договору. Затем строительной компании, проводившей такие работы, может быть предъявлено регрессное требование о возмещении затрат СК, если суд признает вину строителей. По предварительным данным, работы проводились строительной компанией, работающей в Канаде и США", - сказал источник агентству.

Кроме того, в соборе могли находиться во время пожара некоторые застрахованные предметы искусства, однако пока нет информации о том, какие именно из них не удалось уберечь от огня, отметил собеседник "Интерфакса", который занимается страхованием музейных ценностей в РФ.

ГОСГАРАНТИИ ВМЕСТО ПОЛИСОВ

В последнее время музейщики России отстаивают альтернативную страхованию систему дополнительной защиты для выставок произведений искусства. Как сообщалось, выставка Мунка, которая открывается в Третьяковской галерее 17 апреля в Инженерном корпусе, стала первым российским проектом, получившим государственные гарантии вместо страховки.

"Государственные гарантии - это система, которая успешно существует во многих странах мира, когда гарантом обязательств по страхованию произведений искусства является государство", - сказала директор ГТГ Зельфира Трегулова.

Она пояснила, что это сложная система, за введение которой в России многие годы выступает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. "Введение подобной системы позволило бы музею экономить огромные средства", - полагает она.

СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

В реставрируемом Соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года вспыхнул пожар, обрушился шпиль здания, а также часть крыши. 16 медных статуй, входивших в комплекс, не пострадали, поскольку неделю назад они были сняты для реставрации.

В Париже продолжают оценивать ущерб, нанесенный предметам искусства и культуры во время пожара.

По информации СМИ, на данный момент известно, что удалось спасти ценную реликвию: Терновый венец, который, согласно Евангелию, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием. Он вместе с некоторыми другими представляющими ценность реликвиями и предметами были для сохранности размещены в мэрии Парижа.

Судьба многих других объектов убранства пока остается неизвестной. Доступ вовнутрь по-прежнему ограничен. Серьезную обеспокоенность у специалистов вызывают разноцветные витражи. По мнению ряда экспертов, они могли были быть частично повреждены из-за высокой температуры во время пожара. Однако, согласно информации газеты "Фигаро", витражи "выдержали" пожар и остались невредимы.

Фотографии, сделанные в понедельник утром внутри собора, свидетельствуют, что алтарь также частично уцелел. Под вопросом остается и состояние ряда больших картин, размещенных на стенах внутри. Из-за их большого размера вынести их во время пожара не представлялось возможным. Специалисты опасаются, что картины могли пострадать в результате попадания на них воды во время тушения.

Согласно данным телеканала БФМ-ТВ, в общей сложности удалось спасти не менее 30% предметов искусства. При этом не указывается, идет ли речь только о предметах, вынесенных из собора или же и о тех, которые остаются в здании и не пострадали от огня.

Спасенные предметы искусства планируется позднее перевезти в Лувр.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных культурных и религиозных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Собор смог пережить обе мировые войны, его колокола звенели в честь освобождения Парижа в 1944 году. Ежегодно собор посещали до 14 млн человек, он считается символом католической религии в Европе. "Папа римский молится за французских католиков и за парижан в связи с чудовищным пожаром, который охватил Нотр-Дам", - говорилось в сообщении представителя пресс-службы Святого Престола Алессандро Джизотти в Twitter.

ПОМОЩЬ В 460 МЛН ЕВРО

В связи с пожаром в соборе незамедлительно откликнулись бизнесмены и государственные организации, они пообещали передать на его восстановление в общей сложности более 460 млн евро, и помощь продолжает поступать.

Так, в заявлении группы компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, говорится, что президент LVMH Бернар Арно и сама группа компаний обещают выделить 200 млн евро для реконструкции Нотр-Дам.

По оценкам архитекторов, на восстановление собора могут уйти годы и даже десятилетия.

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