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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 5:47 24.09.2018 - 05:47

Алжир. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Соглашение 24 нефтедобывающих стран из числа ОПЕК и стран, не входящих в картель, о снижении нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки достигло своей цели по снижению излишка запасов и пришло к своему логическому завершению. Однако страны пытаются выйти на новый формат взаимодействия, чтобы не допустить подобных перекосов на нефтяном рынке, какой случился в 2014 году - цены упали со $140 до $27 за баррель. Особенно в ожидании роста добычи у своего главного конкурента - США, которые в соглашениях не участвуют, но регулируют рынок своими методами - обвинениями в монополизме и санкциями.

НАДО ЖЕ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ!

Договоренность о сделке была достигнута два года назад в Алжире, здесь же и было в воскресенье объявлено о ее завершении. Наверное, поэтому чиновники посольства Алжира в России затягивали выдачу виз российским журналистам, предвидя, что их страна принесет "плохую весть".

Сделка ОПЕК+ предполагает снижение нефтедобычи 24 странами с 1 января 2017 года на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года - ОПЕК должен снизить добычу на 1,2 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 560 тыс. б/с.

Еще полгода назад, в Саудовской Аравии, мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) думал о "плавном выходе" из сделки, то есть о постепенном наращивании нефтедобычи. Но все-таки тогда было решено ее продолжить, чтобы убрать еще больше излишков нефти с рынка.

Это вызвало гнев президента США Дональда Трампа, которому перед промежуточными выборами, назначенными на ноябрь 2018 года, было необходимо снизить слишком возросшие цены на бензин в США. Цинизма ситуации придавало то, что весной цены на нефть взлетели до уровней $70-75 за баррель, в том числе из-за военных действий США в Сирии, а также из-за опасений выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

ОПЕК+ отделалась заявлениями, что обсудит новые параметры оценки сделки и посмотрит, что будет дальше. США "ударили" по Ирану, объявив о восстановлении нефтяных санкций, и возможном санкционировании Венесуэлы. Цены взлетели до $80 за баррель.

В результате падения нефтедобычи в Венесуэле и Иране, в мае 2018 года сделка ОПЕК+ выполнялась на 147%, что подразумевает снижение нефтедобычи на 840 тыс. б/с больше, чем договаривались.

В июне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что в третьем квартале ожидается высокий спрос, и после диалога с потребителями было решено увеличить поставки нефти на рынок примерно на 1 млн б/с, что означало "вернуть исполнение сделки на уровень 100%", ведь потребители совсем не в восторге от слишком высоких цен на нефть.

В ОЧЕРЕДЬ!

Увеличивать добычу хотелось всем, но не все могли, поэтому решили не смягчать квоты равномерно, а увеличивать добычу тем, кто сколько сможет, и чтобы JMMC следил, чтобы общий уровень снижения был на уровне 1,8 млн б/с. Международное энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что свободные мощности есть только у России, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Но каково же было удивление рынка, когда больше всех из стран ОПЕК нарастил нефтедобычу Ирак, который ни разу не снизил добычу на столько, на сколько обещал. Саудовская Аравия же чуть подняла, а потом снизила добычу, хотя слывет страной, которой просто надо "открыть кран", и говорила о возможности нарастить добычу на 2 млн б/с за 90 дней. В воскресенье Х.Аль-Фалих объяснял это тем, что спрос не был достаточно высок, но в октябре ожидается его рост.

Россия довольно быстро вернулась на объемы добычи, предшествующие сделке.

В результате в июне сделка ОПЕК+ выполнялась на 109%. Неожиданно в августе уровень выполнения соглашения вырос до 129%, то есть страны ОПЕК+ недопоставили на рынок на 500 тыс. б/с больше, чем договаривались.

Это соотносилось с заявлениями Ирана, который утверждал, что несмотря на все заявления Россия и Саудовская Аравия не смогут адекватно потребностям рынка увеличить нефтедобычу. Иран, кроме прочего, обвинял Саудовскую Аравию в политическом сговоре с США.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

Но несмотря на более существенное снижение поставок нефти, а также на то, что спрос оказался ниже ожидаемого, в Алжире было констатировано, что рынок сбалансирован, и впервые было объявлено, что сделка будет закончена в 2018 году.

"Приближаясь к 2019 году, если быть точнее, к моменту окончания действия существующей декларации о сотрудничестве, ее текущей конфигурации, необходимо всерьез задуматься о новых вызовах, которые сегодня стоят перед нами. Несмотря на то, что сегодня ситуация гораздо более благоприятная, чем ранее для потребителей и производителей, мы отмечаем, что вступили в эпоху новых значительных неопределенностей", - заявил российский министр энергетики РФ Александр Новак, подразумевая санкции и торговые войны, развязываемые все теми же США.

Об этом же говорил и Х.аль-Фалих, подчеркивая, что "мы продолжаем видеть, что изменяющийся рынок требует проактивных действий".

При этом он подчеркнул, что диалог с потребителями "является необходимым элементом будущей объединенной стратегии".

В беседе с журналистами А.Новак пояснил причины июньского "просчета", когда ожидался существенный рост спроса, и на этом фоне было решено увеличить нефтедобычу.

"Рынок еще дефицитен, но уровень снижения динамики гораздо ниже. Плюс, непонятно было до конца, как будет происходить снижение добычи в странах, где продолжается снижение. Например, Казахстан снизил добычу на 200 тыс. б/с буквально за месяц из-за ремонтов, в ближайшее время может восстановить. Все динамично", - отметил А.Новак.

ВЫСТРЕЛИТ ЛИ ПОРОХ ИЗ ПОРОХОВНИЦ?

Свободных мощностей по добыче стран ОПЕК+ с каждым месяцем обнаруживается все больше. Если в июне МЭА писало, что страны ОПЕК владеют свободными мощностями на уровне 2,7 млн б/с, причем 60% - это способности Саудовской Аравии, то в воскресенье, как "черт из табакерки", выскочил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, сказав, что свободные мощности его страны составляют 3,5 млн б/с, что почти в два раза больше показателя лидера ОПЕК - Саудовской Аравии (1,5 млн б/с).

Россия, по словам А.Новака, также может увеличить добычу нефти на "несколько сотен тысяч баррелей в сутки". Однако, судя по заявлениям Х.аль-Фалиха, этот потенциал может оказаться невостребованным.

НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ

Потребителем, который диктует ОПЕК и его союзникам, что делать, с легкой руки Ирана считаются США, которые одновременно являются одними из крупнейших производителей "черного золота", потеснив Саудовскую Аравию со второго места на этом пьедестале.

Претензии Д.Трампа, который обвиняет ОПЕК в слишком высокой цене на нефть, в ОПЕК+ формально адресуют к нему же самому.

"В цене ($80 за баррель) сейчас заложены геополитические риски по тому же Ирану, которые ожидает рынок", - прокомментировал А.Новак, страна которого также страдает от американских санкций.

Но при всем при этом, страны ОПЕК+, по всей видимости, понимают, что США, продолжая давить на другие страны, будут продолжать увеличивать нефтедобычу в своей стране, поэтому нужно выработать способ совместного реагирования на такие вызовы.

Для того, чтобы убедить страны ОПЕК+, бюджет многих из которых зависит от углеводородов, продолжать регулировать добычу нефти, Х.аль-Фалих предупредил, что в 2019 году в мире снова возможен рост нефтяных запасов (а следовательно, падение цен на нефть - ИФ) ввиду увеличения поставок нефти со стороны стран, которые не участвуют в соглашении. По всей видимости, речь также идет главным образом о США, поскольку, когда министр Саудовской Аравии говорил о свободных мощностях по добыче стран ОПЕК+, он особо подчеркнул: "Давайте не забывать о свободных мощностях США, которые могут спровоцировать переизбыток нефти на рынке в 2019 году".

Более того, Х.аль-Фалих вообще не видит перспектив для стран ОПЕК+ увеличивать добычу так, чтобы не вызвать переизбытка на рынке. По его словам, в 2019 году рост поставок со стороны стран не-ОПЕК, не входящих в сделку, может составить 2 млн б/с при росте спроса на 1,5 млн б/с. "Мы увеличим добычу, если нужно, но вряд ли это произойдет, если не будет неожиданного спроса", - сказал он.

"Надеюсь, в 2019 году у нас будет соглашение о сокращении нефтедобычи в каком-либо виде, чтобы управлять рынком, чтобы не создавать ситуации дефицита и избытка поставок", - сказал Х.аль-Фалих.

ИЗ ОДНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ДРУГИЕ

Проект документа о новом сотрудничестве уже подготовлен, и Россия и Саудовская Аравия, которые планируют стать лидерами нового соглашения, впрочем, как и сделки ОПЕК+, ожидают, что в декабре страны ОПЕК+, а также новые потенциальные участники, согласуют формат взаимодействия, и с 2019 года сотрудничество заработает.

Непонятно, почему новый формат лучше предыдущего, если JMMC ожидает необходимости сокращения нефтедобычи. "Потому что сделка (ОПЕК+ действует) до конца 2018 года, и мы вышли из кризисного состояния, которое было", - пояснил А.Новак.

Он уверен, что выход из сделки при недостижении нового формата сотрудничества не приведет к тому, что страны с потенциалом роста добычи не станут ее бесконтрольно увеличивать.

"Предусмотрен формат продолжения сотрудничества с 2019 года", - сказал российский министр.

Очевидно, что странам ОПЕК+ придется продолжать ограничивать нефтедобычу на фоне возможного ее увеличения другими странами, вопрос - каким образом это будет контролироваться.

Кроме того, как заявил Х.аль-Фалих, в новом формате сотрудничества планируется сделать упор опять же на диалоге с потребителями. Интересно, диалог будет все так же вестись через Twitter?

сс мв тг*

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