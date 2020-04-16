Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Планета сплотилась в борьбе с коронавирусной заразой. Но не настолько, чтобы забыть о санкциях. США не дают Ирану получить экстренный кредит МВФ на $5 млрд для борьбы с инфекцией. И - параллельно - расширяют иранские санкционные списки. Куба не может получить груз респираторов и тестов от китайской Alibaba: транспортные компании боятся нарушить американские запреты.

ГУМАНИТАРНОЕ ПРОТИВ САНКЦИОННОГО

Совместная борьба стран с пандемией преподносит сегодня неожиданные сюжеты.

США закупили у России в апреле аппараты искусственной вентиляции легких, произведенные концерном "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который с 2014 года находится под самыми жесткими американскими санкциями. В оплате поставок участвовал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), которому Минфин США уже в рамках секторальных санкций запрещает давать кредиты. Президент Дональд Трамп, тем не менее, назвал поставки "очень приятным жестом" со стороны президента Владимира Путина.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в середине 2014 года по политическим мотивам заморозил все новые проекты в РФ, неожиданно осуществил первую российскую инвестицию за шесть лет. Банк одобрил финансирование онлайн-турагентству Travelata на сумму в пределах $1 млн, чтобы помочь компании справиться с последствиями пандемии COVID-19.

Борьба за спасение рынка нефти объединила интересы Вашингтона, Москвы и Эр-Рияда. Лидеры России и США на второй апрельской неделе по нескольку раз в день беседовали по телефону, чтобы довести до финала крупнейшее в истории соглашение о снижении добычи. После достигнутого успеха Трамп горячо поблагодарил своих коллег в очередном твите.

Тем временем кубинские врачи, которых Белый дом последние два года преследовал по всему миру как проводников коммунистической идеологии, приехали с экстренными миссиями в 14 стран мира, включая Италию, чтобы помочь местным медикам, сообщали СМИ.

31 марта объявлено о первой успешной транзакции через европейский механизм INSTEX. Этот специальный финансовый канал был создан ЕС еще несколько месяцев назад для обхода американских санкций против Ирана, но работать так и не начал. Теперь он позволил Тегерану получить медицинские товары.

Ну а телеоператоры снимают на дорогах Италии российские военные грузовики: военные врачи в рамках гуманитарной миссии помогают бороться с заразой в Ломбардии.

PRO ET CONTRA

На фоне коронавирусных новостей все чаще стали говорить о необходимости отмены санкций, которые мешают вместе бороться с пандемией. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. "Ни одна страна не может эффективно бороться с этой эпидемией самостоятельно. Нам нужно действовать на основе солидарности, сотрудничества и заботы", - считает она.

Президент России Владимир Путин в конце марта на саммите "Группы двадцати", который был посвящен борьбе с пандемией, призвал коллег на период кризиса создать "зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий".

В Human Rights Watch (HRW) заявили, что широкие экономические санкции, введенные США, негативно сказываются на способности Тегерана адекватно реагировать на последствия пандемии коронавируса. Да, США сделали ряд исключений для гуманитарного импорта в Иран, однако исследование HRW показало, что на практике эти изъятия не снижают опасения американских и европейских компаний: они боятся все равно быть наказанными за работу с иранцами.

Глава МИДа Ирана Джавад Шариф назвал действия США в отношении своей страны "медицинским террором".

В свою очередь в Вашингтоне аргументируют свою жесткую позицию тем, что с 2012 года Иран потратил более $16 млрд на финансирование террористических активов за рубежом, а медицинский сектор им серьезно недофинансируется.

Иранцев больше интересуют не разрешения на ввоз медикаментов, а размораживание глобальных санкций, считает учредитель и генеральный директор Neman Group Олег Данилин. "Иран, насколько я понимаю его намерения, жаждет войти обратно в нефтяной рынок, но в нынешних обстоятельствах для всех участников рынка это смерти подобно. Увеличение добычи от Ирана означает повторное разрушение сделки по ОПЕК", - рассказал Данилин порталу X-Compliance (xco.news, проект Группы "Интерфакс").

"Даже если их и отменить (санкции, связанные с запретом покупать иранскую нефть - ИФ), это приведет к еще большему понижению стоимости барреля нефти", - согласен советник по специальным видам комплаенса адвокатского бюро Pen & Paper Денис Примаков.

Американские и европейские официальны лица в любом случае непреклонны. Вашингтон настаивает, что санкционные ограничения не повлияют на эффективность борьбы с вирусом в Иране, Венесуэле, Северной Корее или на Кубе. Что касается антироссийских санкций, то европейские политики считают, что причин для их отмены или смягчения также нет.

ЕС, США, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали российский проект Декларации о солидарности в борьбе с коронавирусом, в котором предлагалось отказаться в условиях пандемии от применения принятых в обход Совбеза односторонних санкций. Как сказал порталу X-Compliance Примаков, позиция России заключается в признании только тех санкций, которые наложены резолюциями Совета безопасности ООН.

Более того, на пике коронавирусного кризиса слово "санкции" вновь грозно зазвучало из Вашингтона в контексте войн на нефтяном рынке - теперь уже как инструмент принуждения Москвы и Эр-Рияда к экстренному снижению добычи.

Сама Россия не видит необходимости обсуждать отмену санкций даже с ЕС. "Мы про санкции не раз говорили, что это тема, которую мы даже не будем обсуждать. Если Евросоюз поймет, что этот метод исчерпал себя, и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, конечно, мы будем готовы ответить взаимностью", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-интервью 14 апреля.

САНКЦИОННАЯ ПЕРЕДОЗИРОВКА

Бизнесу и без коронавируса было все сложнее и затратнее искать безопасные пути в санкционных нагромождениях, созданных западными странами, прежде всего США.

Администрация Трампа уже внесла в "черные списки" SDN больше лиц, чем кто-либо из предшественников. За три года президент США подверг санкциям больше людей, чем оскорбил через Твиттер, язвительно заметил колумнист агентства Bloomberg.

Бешеный темп санкционных обновлений сохраняется и в этом году, несмотря на коронавирус. В январе и феврале 2020 года санкционные списки США обновлялись 29 и 18 раз соответственно. Это значительно выше, чем за те же периоды прошлого года, когда было зафиксировано 7 и 12 раз подобных случаев. В марте 2020 года санкционные списки США обновились 33 раза - на одно обновление меньше, чем за аналогичный период 2019 года, свидетельствуют данные X-Compliance.

Санкционные списки ЕС в первом квартале 2020 года изменялись 35 раз, это лишь на два обновления меньше, чем за I квартал 2019 года.

Санкционные списки Великобритании обновились в I квартале 2020 года 40 раз против 43 за аналогичный период прошлого года. Великобритания, выйдя из ЕС, теперь претендует на самостоятельность и в этом вопросе.

Западные санкции имеют разный статус - от отраслевых до блокирующих, не говоря уже о разных американских списках с неясным статусом - "кремлевском", прокурора Мюллера, и т.д. Сами санкционные решения создают при этом немало серых зон, что увеличивает проблемы.

Все это сильно затрудняет оценку санкционных рисков для бизнеса, который сейчас и без того в аховой ситуации. При этом остается фундаментальный вопрос о том, позволяют ли в принципе санкции достичь какого-либо практического результата.

СВЕТЛОЕ САНКЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ?

Прогнозы в отношении посткоронавирусного будущего пока не слишком оптимистичны. Это будет мир экономики "простых вещей", мир протекционизма, попыток вернуть заводы из Китая, написал заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин в "Российской газете".

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер также предупреждает, что мир после пандемии будет иным. Он опасается роста изоляционизма, "возрождения концепции города-крепости в эпоху, когда благополучие зависит от глобальной торговли и перемещения людей".

Действительно, те же США уже стали еще более подозрительно смотреть на Китай, откуда начала распространяться инфекция. Противостояние Вашингтона и Пекина, которое и так росло все последние годы, может теперь перейти на новый уровень. Американские законодатели, которые давно выступали за более жесткий подход к Пекину, призывают ввести новые ограничения на экспорт американских технологий, а также на поставки из Китая (оказалось, что Америка уже не производит сама многие важные для страны медицинские товары).

Западные страны задумались о самообеспечении базовыми товарами, создании более надежных цепочек поставок. Очевидно, что все государства вынуждены будут сосредоточиться в ближайшие пару лет на решении прежде всего внутренних проблем.

В такой ситуации есть слабая надежда, что по крайней мере санкционная лихорадка последних лет несколько пойдет на спад: все внимание политиков на какое-то время будет обращено на более приземленные и конкретные задачи.

Ис др*

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