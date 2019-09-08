Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 11:49

Париж. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной стал шагом, который может способствовать урегулированию кризиса в их отношениях, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Появилась возможность, открылась дверь, чтобы начать продвигаться к урегулированию этого конфликта", - сказал Ле Дриан в интервью радиостанции Europe 1.

Как сообщалось, министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров и их французские коллеги Жан-Ив Ле Дриан и Франсуа Парли в понедельник примут участие в заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ).

"9 сентября в Москве состоится двенадцатое заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ), в котором примут участие с российской стороны - министр иностранных дел С.Лавров и министр обороны С.Шойгу, с французской - министр Европы и иностранных дел Ж.-И.Ле Дриан и министр вооруженных сил Ф.Парли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в воскресенье.

По информации МИД, особое внимание предполагается уделить проблематике стратегической стабильности и европейской безопасности, угрозе размещения в космосе ударных вооружений.

Также в ходе дискуссии министры планируют обменяться мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и на Украине, а также скоординировать усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Среди других тем - корейское урегулирование, положение дел в ЦАР, Венесуэле и на площадке ОЗХО, сообщили в МИД.

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