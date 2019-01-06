Обнаруженный в "Хитроу" подозрительный багаж опасности не представлял - лондонская полиция

Этот контент был опубликован 6 января 2019 г. 16:03

Лондон. 6 января. ИНТЕРФАКС - Эксперты завершили обследование подозрительного багажа, обнаруженного ранее в воскресенье во втором терминале аэропорта "Хитроу", сообщает в Твиттере лондонская полиция.

"Специалисты завершили обследование подозрительного багажа. Ничего неуместного не выявлено. Второй терминал вскоре возобновит работу", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за обнаружения подозрительного багажа была приостановлена посадка на ряд рейсов во втором терминале аэропорта - в зоне регистрации скопилось большое количество пассажиров

1ар бс

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