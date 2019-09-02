Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 21:30

Вашингтон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - В районе затонувшего после пожара судна близ калифорнийского острова Санта-Крус обнаружены тела четверых погибших, сообщил в понедельник интернет-портал американского журнала USA Today.

По данным сотрудника Береговой охраны США Мэттью Кролла, эти люди утонули.

Сообщается, что еще 30 человек, которые во время происшествия спали в каютах на нижней палубе, до сих пор числятся без вести пропавшими.

Капитан Береговой охраны США Моника Рочестер сообщила на пресс-конференции в понедельник, что пятеро членов экипажа были спасены, так как находились в этот момент на верхней палубе, с которой спрыгнули во время пожара.

Сотрудники Береговой охраны продолжают работу по поиску и спасению пассажиров.

Ранее местное телевидение сообщало, что несколько десятков человек, вероятно, погибли при пожаре на судне.

По данным Береговой охраны США, на борту судна находилось более 34 человек.

Береговая охрана США сообщила, что в 04:48 по местному времени (14:48 мск) к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.

1ви ар

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