Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 8:23

Дубай. 29 января. ИНТЕРФАКС - Обнародованный накануне Вашингтоном план США по ближневосточному урегулированию вызвал весьма неоднозначные отзывы в мире: руководство некоторых стран поддержало американскую инициативу, однако ряд других государств выступил с резкой критикой плана.

Этот план был одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, работа над проектом велась сотрудниками его администрации несколько лет.

Экономическая часть плана была озвучена еще в июле 2019 года на конференции в Бахрейне, а накануне Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, находившимся с визитом в Вашингтоне, огласил детали политической части плана - "сделки века", как называет ее президент США.

НЕДОВОЛЬСТВО ПАЛЕСТИНЦЕВ

"Сделка века" неприемлема, является нарушением международного права, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

Аббас, выступая в Рамалле, подчеркнул, что план Трампа "не пройдет".

"Мы категорически отвергаем эту сделку, мы говорили об этом раньше, и наша позиция не изменилась", - отметил лидер палестинцев.

Он добавил, что "Иерусалим не продается", имея в виду, что ни при каких обстоятельствах не откажется от требования сделать Иерусалим столицей палестинского государства.

При этом, как отмечали арабские СМИ, Аббас предупредил, что готов обсуждать с Израилем тему ближневосточного урегулирования только при условии посредничества ближневосточного "квартета" - России, США, ООН, ЕС, а не одних только США.

Радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" после обнародования плана США заявила, что власти Палестины должны отозвать признание израильского государства.

"Это возможность, чтобы отозвать признание Израиля", - приводили местные СМИ слова лидера "Исламского джихада" в секторе Газа Хадера Хабиба.

"План Трампа - это возможность восстановить единство среди палестинского народа", - отметил Хабиб.

Член политбюро движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, Халил аль-Хайя в свою очередь указал, что заявления Трампа "не испугают и не ослабят нас".

"Единство нашего народа - это первый шаг к тому, чтобы положить конец "сделке века", - отметил аль-Хайя.

Он призвал палестинцев объединиться и выразить гнев в связи с планом США по урегулированию на Ближнем Востоке.

КРИТИКА ИРАНА, ТУРЦИИ, КАТАРА

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что "сделка века" по палестино-израильскому конфликту, предложенная США, является "кошмаром для региона и всего мира".

"Так называемая "сделка века" - это просто проект мечты обанкротившегося застройщика. Но это кошмар для региона и всего мира. И, надеюсь, это будет тревожный сигнал для всех мусульман, которые пошли по ложному пути", - написал Зариф в твиттере.

МИД Катара распространил заявление, в котором критически оценил план Трампа, и подчеркнул, что "для установления мира необходимо соблюсти права палестинского народа и создать суверенное государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

Предложенный США план палестино-израильского урегулирования не имеет шансов на успех, заявили в свою очередь в МИД Турции.

Как сообщило турецкое агентство "Анадолу", в министерстве назвали план "мертворожденным" и предупредили, что не допустят шагов, которые бы "узаконили израильскую оккупацию" палестинских территорий.

БЕСПОКОЙСТВО СЕНАТОРОВ

Обеспокоенность планом Трампа выразили в Сенате США - верхней палате Конгресса.

В письме 12 сенаторов в адрес президента говорится, в частности, что "одностороннее одобрение США суверенитета Израиля на всей территории Иерусалима, над всеми израильскими поселениями на Западном берегу и в долине реки Иордан гарантирует палестинское неприятие (плана - ИФ) и прокладывает путь для полной или частичной аннексии Израилем Западного берега" реки Иордан.

"Такое развитие событий привело бы к игнорированию международного права, вызвало бы жесткую оппозицию со стороны наших союзников и подорвало бы существующую политику США в отношении односторонней аннексии Крыма... это также поставит союзников, таких как Иордания, в невыгодное положение", - подчеркивают сенаторы.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ

После того, как Трамп огласил основные детали плана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это "великолепный план для Израиля и для мира".

"Я согласился вести мирные переговоры с палестинцами на основе этого плана", - сказал Нетаньяху, выступая накануне в Белом доме.

По словам Нетаньяху, американский лидер признает, что у Израиля должен быть суверенитет над Иорданской долиной и другими территориями, которые израильская сторона считает стратегически важными, а также, что у Израиля должен быть суверенитет над территориями, который позволит "Израилю защищать себя своими силами".

Нетаньяху добавил, что реализация плана, возможно, поможет Израилю улучшить отношения с арабским миром.

И Нетаньяху, и оппозиционный лидер Израиля Бени Ганц, который также приехал в Вашингтон на переговоры с Трампом, подписали со своей стороны план администрации США.

В то же время, план, помимо Израиля, одобрили канцлер Австрии Себастьян Курц, который заявил, что американское предложение "придаст новый импульс ближневосточному мирному процессу, слишком долго находившемуся в тупике".

В свою очередь в Лондоне полагают, что план может стать важным шагом на пути урегулирования ближневосточной проблемы. Высоко оценили предложения Вашингтона и Саудовская Аравия. В соответствующем заявлении министерства иностранных дел королевства Эр-Рияд призывает стороны к прямым переговорам под эгидой Вашингтона.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

Несмотря на обещания по поводу плана, сделанные Трампом еще во время предвыборной кампании, его обнародование заняло немало времени. Так, в июле 2019 года на конференции в Бахрейне США обнародовали лишь его экономическую часть, в разработке которой приняли участие советник Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США по мирному процессу на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. Экономическая часть плана предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины.

Публикация политической части плана неоднократно откладывалась из-за неопределенной внутренней политической обстановки в Израиле, где за последний год дважды проходили выборы, но сформировать правительство не удалось.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предполагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

Предполагается разоружение палестинской группировки ХАМАС, управляющей сектором Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

1гк 1аю ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!