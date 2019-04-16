Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 10:24

(обобщенная версия)

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Пожарные Парижа полностью потушили возгорание в Соборе Парижской Богоматери, начавшееся вечером в понедельник, 15 апреля.

"Все очаги возгорания потушены", - сообщили представители пожарной службы Парижа.

Пожарная служба французской столицы сообщила, что несущие конструкции собора Парижской Богоматери остались невредимы.

В настоящее время заседание проводят эксперты по архитектуре, которые определят, могут ли пожарные продолжить свою работу внутри здания.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Первые сообщения о пожаре в соборе стали поступать около 19:00 по местному времени (20:00 мск) в понедельник. Тогда СМИ сообщили о клубах дыма, поднимавшихся над зданием. Предполагалось, что пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией.

На место происшествия прибыли пожарные, которые попытались остановить распространение огня. Однако менее чем через час после начала пожара обрушился 96-метровый шпиль собора.

После известий о пожаре к собору направился президент Франции Эмманюэль Макрон, отменив запланированное обращение к "желтым жилетам".

"Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Мои мысли со всеми католиками и со всеми французами. Как и всем моим согражданам, мне сегодня грустно видеть, как сгорает эта часть нас", - написал президент Франции в Twitter.

Около 21:30 мск стали поступать сообщения об обрушении крыши собора. Людей, находившихся во время пожара на острове Сите, где стоит Собор Парижской Богоматери, эвакуировали, въезды на остров перекрыли.

После 22:00 мск СМИ сообщили, что пожар перекинулся на одну из башен Нотр-Дам-де-Пари.

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА

После того, как пожар охватил значительную часть собора, глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что существует риск его полного разрушения.

Пожарные, в свою очередь, заявляли, что не уверены в возможности взять распространение пожара под свой контроль. Также сообщалось, что у пожарных нет возможности сбрасывать воду на Собор Парижской Богоматери с воздуха, так как это могло бы привести к обрушению всего здания.

Прокуратура Франции вечером начала расследование в связи с пожаром. Причину пожара еще только предстоит определить.

Примерно в это же время в МВД Франции сообщили, что интенсивность пожара снижается. Ближе к утру вторника пожар был взят под контроль. В тушении пожара приняли участие не менее 400 пожарных.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕЛИКВИЙ

Вечером официальный представитель собора Андре Фино сообщил, что реликвии, находившиеся в соборе при пожаре, не пострадали. В соборе, в частности, хранился Терновый венец, который, согласно Евангелиям, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием.

В ходе тушения пожара была организована специальная миссия по спасению произведений искусства из горящего здания.

В настоящее время все предметы искусства, находившиеся внутри собора, перевезли в ратушу Отель-де-Виль. Позднее, по данным СМИ, их планируют перенаправить в Лувр.

СБОР СРЕДСТВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

По данным СМИ, во Франции решили учредить фонд для сбора средств, которые будут направлены на реставрацию Собора Парижской Богоматери после пожара.

Ряд французских СМИ указывает на значительный ущерб, нанесенный Собору.

В свою очередь глава Конференции епископов Франции Эрик де Мулан-Бофор отметил, что "потребуются работать в течение многих лет", чтобы восстановить Нотр-Дам.

Э.Макрон, в свою очередь, пообещал, что пострадавший от пожара Собор Парижской Богоматери будет восстановлен.

"Мы все вместе восстановим этот собор", - заявил он журналистам по итогам визита к месту происшествия.

Президент подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария развития событий. "Весь наш народ благодарен пожарным", - сказал он, что именно благодаря усилиям пожарных удалось спасти, в частности, фасад собора и его башни.

Мэр Парижа Анна Идальго намерена предложить организовать международную конференцию по сбору средств для восстановления Собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара.

Власти региона Иль-де-Франс со своей стороны указали, что намерены выделить около 10 млн евро на экстренную помощь для восстановления Собора. Французский бизнесмен, президент группы компаний LVMH Бернар Арно сообщил, что пожертвует 200 млн евро на реставрацию Нотр-Дама де Пари. Также накануне семья Пино, которая владеет компаниями Artemis и Kering, сообщила о намерении пожертвовать 100 млн евро на финансирование восстановительных работ.

МИРОВАЯ РЕАКЦИЯ

Святой Престол во вторник выразил сожаление в связи с произошедшим пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

"Папа римский молится за французских католиков и за парижан в связи с чудовищным пожаром, который охватил Нотр-Дам", - говорится в сообщении представителя пресс-службы Святого Престола Алессандро Джизотти в Twitter.

"Он возносит свои молитвы за тех, кто прикладывает усилия к тому, чтобы разрешить эту трагическую ситуацию", - отмечается в сообщении.

Политики всего мира еще накануне начали выражать сочувствие Франции и поддерживать парижан в связи с пожаром.

"Горящий Нотр-Дам ранит в самое сердце. Наши мысли - со всеми, кто борется с пожаром, с нашими французскими друзьями. Вместе с ними мы надеемся, что люди не пострадают", - написал глава МИД Германии Хайко Маас в Twitter.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что ему больно видеть, как горит символ Франции и всей европейской культуры.

"Больно видеть эти ужасные картины горящего Нотр-Дама. Нотр-Дам - это символ Франции и нашей европейской культуры. Наши мысли - с французскими друзьями", - написал он в Twitter.

Мэр Лондона Садик Хан назвал сцены охваченного огнем Собора Парижской Богоматери "душераздирающими". "Лондон разделяет сегодня скорбь с Парижем", - заявил С.Хан.

В свою очередь, председатель Евросовета Дональд Туск отметил в Twitter: "Нотр-Дам Парижа - это Нотр-Дам всей Европы".

"Мы все соболезнуем Франции сегодня", - говорится в его сообщении.

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал действовать быстро в ситуации с пожаром.

"Так ужасно видеть мощный пожар в Нотр-Даме в Париже. Возможно, должна быть задействована пожарная авиация. Надо действовать быстро!" - написал он накануне вечером.

БЕДА В ПАРИЖЕ ОТКЛИКНУЛАСЬ БОЛЬЮ В СЕРДЦАХ РОССИЯН

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону с выражением сочувствия лично президенту Франции и всему французскому народу по поводу трагических последствий пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Нотр-Дам - исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян", - подчеркнул глава российского государства.

В.Путин выразил надежду, что великий собор удастся восстановить.

Он, как сообщили в пресс-службе, "предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе - произведений средневекового зодчества".

Министерство культуры предложит российским музеям и гражданам организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари. Мне кажется, это будет правильно. Мы проведём консультации с нашими музейными учреждениями, и думаю, они поддержат такую инициативу. Это заложено в нас генетически - приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда. Сегодня беда случилась у Франции, это тяжёлая трагедия, и было бы правильно оказать возможную помощь по восстановлению этого уникального храма", - сказал В.Кононов "Интерфаксу" во вторник.

ИСТОРИЯ СОБОРА

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных культурных и религиозных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Во время Французской революции собор объявили Храмом Разума, он пришел в значительный упадок: было повреждено большое количество скульптур, витражей и порталов. В начале 19 века Нотр-Дам вернули церкви, однако из-за его плачевного состояния шла речь о возможном сносе собора.

В 1831 году опубликовал роман "Собор Парижской Богоматери" Виктор Гюго. В предисловии романа говорится: "Одна из главных целей моих - вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре". Через десять лет после публикации романа началась масштабная реставрация Нотр-Дама.

В ходе реставрации 19 века была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Собор смог пережить обе мировые войны, его колокола звенели в честь освобождения Парижа в 1944 году.

Еще одна масштабная реставрация собора началась незадолго до пожара: обновление верхней части собора должно было обойтись в $6,8 млн. За несколько дней до пожара в рамках реконструкции с крыши собора сняли 16 медных статуй, изображающих апостолов и евангелистов.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек.

Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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