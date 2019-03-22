Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Саммит Евросоюза в ночь на пятницу принял решение предоставить Великобритании дополнительное время и продлить срок Brexit до 22 мая, но с одним условием - на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу.

Если палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то Brexit будет продлен только до 12 апреля. Что произойдет тогда - не понятно.

В любом случае, лидеры стран ЕС и премьер Великобритании Тереза Мэй в один голос заявили, что не хотят так называемого "жесткого" Brexit - выхода Британии из Евросоюза без соглашения.

ОТСРОЧКА С УСЛОВИЕМ

Перед саммитом Т.Мэй попросила Брюссель перенести Brexit с 29 марта на 30 июня. Брюссель посовещался и согласился, но с условием.

"Если соглашение о выходе не будет одобрено палатой общин на следующей неделе, то Европейский совет согласен на продление до 12 апреля 2019 года", - говорится в постановлении саммита.

Соглашение о "разводе" с Евросоюзом палата общин отвергла уже дважды. Вместо этого члены нижней палаты парламента проголосовали за то, чтобы просить о переносе срока Brexit. Т.Мэй по итогам саммита заявила, что планирует предотвратить так называемый "жесткий" Brexit и провести проект соглашения с ЕС через парламент. Как именно она собирается это сделать, политик не уточнила.

"Я сделаю все возможное, чтобы мы смогли выйти из ЕС, имея на руках согласованную сделку (об условиях Brexit - ИФ)",- сказала она на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита.

Британский премьер не считает, что процесс выхода Великобритании из ЕС нужно поворачивать вспять и пытаться отменить статью 50 Лиссабонского договора, основополагающего документа Евросоюза.

"Я не считаю, что мы должны отменять статью 50, это не то, что мы должны делать", - сказала она. По ее словам, в 2016 году британцам был предоставлен выбор, и они проголосовали за выход из ЕС, поэтому это решение нужно уважать.

"Время работать на благо британцев, время принять решение", - сказала она.

Т.Мэй отметила, что будет добиваться поддержки для сделки.

"Завтра утром я вернусь в Великобританию и буду трудиться над тем, чтобы добиться поддержки для сделки. Я знаю, что члены парламента со всех сторон в дебатах имеют пассионарные взгляды, и я уважаю эти разные точки зрения. Прошлой ночью я сказала о своих тревогах. Я знаю, что члены парламента тоже встревожены. Им предстоит сложная работа. Я надеюсь, что мы сможем договориться. Сейчас мы находимся на этапе решения", - сказала Т.Мэй.

ЧТО БУДЕТ С ВЫБОРАМИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ?

Еще одна важная проблема, которая может помешать более длительной отсрочке Brexit, это предстоящие выборы в Европарламент, они пройдут 23 мая. В случае, если Brexit не удастся провести до этого срока, то возникает вопрос, что делать британцам, участвовать ли в выборах? Теоретически им придется принимать участие в выборах, что было бы странно, потому что лидеры Великобритании настаивают на выходе страны из Евросоюза и исполнении воли народа страны.

"Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС", - сказала Т.Мэй.

Об этой сложности упомянула и канцлер Германии Ангела Меркель, но делать предположения на этот счет она отказалась.

БРЮССЕЛЬ НАДЕЕТСЯ, НО ГОТОВ КО ВСЕМУ

Несмотря на уверения Т.Мэй в том, что она будет пытаться провести соглашение о выходе из Евросоюза через палату общин, лидеры ЕС не скрывают, что готовы к любым вариантам развития событий.

"Мы готовы к любым вариантам, в том числе - к варианту no deal (к "жёсткому" Brexit без соглашения - ИФ), - сказал на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, В ЕС приняли меры для всех вариантов развития ситуации с Brexit, в том числе - к варианту выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения.

С ним согласна и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы готовы ко всем сценариям", - сказала А.Меркель. Страны ЕС хотят поддержать премьера Великобритании, сказала она.

"Хотим упорядоченного Brexit, но должны быть готовы к разным вариантам", - уточнила А.Меркель.

Ж-К.Юнкер говорит, что лидеры ЕС не теряют надежды.

"Мы надеемся, что соглашение будет принято палатой общин", - сказал он.

1тф тг

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